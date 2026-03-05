Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan）は、シーズンを楽しむインスピレーションを提供する、北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストア。今回は、3月20日から全店で販売を開始する（表参道ストア・吉祥寺ストア・オンラインストア（楽天市場ストア）では、3月13日から先行発売開始）新商品全168種の中から、毎年好評の「いちごデザイン」に、新たにラズベリーやチェリーのモチーフが加わった「ベリーシリーズ」（全79商品）の一部を紹介する。

今年のシリーズは、キッチングッズをはじめ、お花見シーズンに活躍するピクニックアイテムなど、多彩な商品をラインアップする。お気に入りを見つける「いちご狩り」「ベリー狩り」を楽しんでほしい考え。





「マルチトレー（ストロベリー）」は、物を運んだり、色材を置いたり、マルチに活躍するトレーは、直径約30cmと⼤きなサイズになっている。





「収納缶（ストロベリー）」は、ブルーカラーがキッチンのワンポイントになっている。高さ11cmで安定感もある。キッチン用具を入れても、インテリアに取り入れてもよいとのこと。





「収納缶（ストロベリー）」は、幅12cm、高さ17cmと容量たっぷりの缶には色々収納したくなる。写真のように、花瓶を中に隠して花を入れたらフラワーポットにもなる。





「フードコンテナ」は、ラズベリー柄の幅11.6cm、高さ5.9cmのコンテナ。ちょっとした色材を保存するのに便利なサイズとなっている。蓋を外して、ガラスのボウルとして使うのもありだとか。





「フードコンテナ」は、チェリー柄の幅13.8cm、高さ6.6cmのコンテナ。冷蔵庫にもスマートに入れられる。





「フードコンテナ」は、いちご柄の幅15.8cm、高さ7.2cmのコンテナ。色材の保存はもちろん、プリンを作ってそのまま容器にしてもよいという。





「メジャーカップ」は、料理をするとき、持っていると何かと便利。最大350mlを測ることができる。こちらはチェリーのデザインとなっている。





「蓋つきマグ」は、ぷっくりしたチェリーが乗ったシリコン素材の蓋が、ドリンクを守ってくれる。





「プレート（いちご）」は、このプレートで食べるなら、やはりショートケーキなのでは。甘いデザートを乗せて食べたくなる。





「マグ（いちご）」は、真っ赤ないちごと、ほんのりピンクないちご、ペアで揃えたくなるデザインになっている。





「マグ（いちご） 大」は、いちごが持ち手についてる。さりげなく、大胆なマグを楽しんでほしいという。

［小売価格］

マルチトレー（ストロベリー）：550円

収納缶（ストロベリー）：440円

収納缶（ストロベリー）：550円

フードコンテナ（ラズベリー柄）：550円

フードコンテナ（チェリー柄）：770円

フードコンテナ（いちご柄）：990円

メジャーカップ：550円

蓋つきマグ：880円

プレート：550円

マグ：各880円

マグ 大：880円

（すべて税込）

［発売日］3月20日（金）

Flying Tiger Copenhagen＝https://flyingtiger.com