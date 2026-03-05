3月4日、日本テレビが4月期改編説明会を行い、24年ぶりとなる新たな報道番組の立ち上げが明らかになった。放送時間は土曜日の午後10時から約1時間の枠で、これまで放送されてきた『with MUSIC』は終了する。

ネット上では3人の女性アナが浮上

「この時間帯はTBSで、安住紳一郎アナウンサーと脚本家の三谷幸喜さんによる『情報7daysニュースキャスター』が放送されています。日本テレビが報道番組をぶつけることで“ガチンコ対決”が実現することに。『with MUSIC』は視聴率で苦戦していたため、今回の改編がどのような結果をもたらすか要注目です」（スポーツ紙記者）

ネット上では早くも新キャスターを予想する声が並ぶ。

《このMCがNHKを退社予定の和久田麻由子さんなのかな》

《有働さんそのままで報道番組にするとか?》

《また水卜アナを出しときゃいいみたいなことにならなければいいのだが》

それぞれの可能性についてテレビ業界関係者が語る。

「もっとも有力視されているのが3月末でNHKの退職を表明している和久田麻由子アナウンサーですね。今回の説明会では明言が避けられましたが、この時点で4月からスタートする新番組の内容が決まっていないとは考えにくい。現段階では和久田アナがNHKに在局中なので発表しなかったものと見られます」

『with MUSIC』に引き続き、元NHKで和久井アナの先輩にあたる有働由美子アナの続投についてはどうだろうか。

「有働さんはこれまでに日テレでは平日夜の帯ニュース番組『news zero』のメインキャスターを務め、現在は日曜夜にテレ朝で『有働Times』のレギュラーを持っています。『有働Times』のコンセプトはエンタメ要素のあるニュース情報番組ですので、日テレの新番組と内容が重複してしまいます。有働さんが土曜、日曜と連続で異なる局の類似番組に出演する可能性は低いでしょう」（前出・業界関係者、以下同）

ネット上では、日テレを代表すると言っていい水卜麻美アナの名前もあがっている。

「水卜アナは現在、朝の情報帯番組『ZIP!』に出演しており、こちらは継続するものと見られます。ただ、新番組が報道バラエティのような内容になる場合、水卜アナのようなキャラクターははまり役でしょう。場合によっては平日の出演日数を減らし、土曜夜に据えるといった流れもあり得るかもしれません」

いずれにせよ、長く“土曜夜の顔”を務めている安住アナに対抗できる人材の起用が必要だろう。