DUNLOPグループのダンロップスポーツマーケティングは、ショートゲームをやさしく、かつ高い精度でプレーしたいゴルファーに向けて、軟鉄鍛造ウエッジ「クリーブランドゴルフ RTi−FORGED（アールティーアイフォージド） ウエッジ」を4月4日から発売する。

軟鉄鍛造ならではのやわらかいフィーリングを追求し、非常にやわらかい軟鉄素材（S15C）に独自の「コンデンス鍛造技術」を用いることでシリーズ最高レベルの打感を実現した。優れたスピン性能を発揮し、悪条件下でも安定したスピンコントロール性能を発揮するフォージドウエッジになっている。

「クリーブランドゴルフ RTi−FORGED ウエッジ」の特長は、非常にやわらかい軟鉄素材（S15C）を採用し、フェース面においては素材本来の上質な軟らかさを活かすことでシリーズ最高の打感を実現した。ショット時に負荷の掛かるホーゼル部分には、同社独自の「コンデンス鍛造」技術を用いることで耐久性を維持している。

ヘッド形状を直線的で、シャープなシルエットに仕上げることで、構えたときにターゲットへ合わせやすく、プロや上級者が好むフェースコントロールのしやすさと安心感を両立している。さらに、バックフェースは無駄をそぎ落としたシンプルでクリーンなデザインとし精悍な印象を演出している。

逆テーパー構造によって、ボールが浮いたライで発生しやすい上下の打点ブレに対応。さらに、エッジ部の面取り加工によってソールが過度に潜らず、スムーズに抜けるよう設計した。加えて、ヒール側を削りトゥ側に重量配分することで重心バランスを最適化し、より安定したショットをサポートする。

天候や芝の状況に左右されにくい「HYDRAZIP（ハイドラジップ）」フェースに加え、最大19本の深く狭い「ULTIZIP（アルチジップ）」グルーブが、ラフやウエット時などの悪条件下でも安定したスピンコントロール性能を発揮する。

［小売価格］

ダイナミックゴールドシャフト装着モデル：2万8600円

N.S.PRO 950GH neo スチールシャフト装着モデル：2万9700円

（すべて税込）

［発売日］4月4日（土）

ダンロップスポーツマーケティング＝https://sports.dunlop.co.jp/dsm