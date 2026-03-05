【カトマンズ＝青木佐知子】ネパールで５日、総選挙（下院選、定数２７５）の投票が始まった。

若者が主導した反政府デモで前政権が退陣に追い込まれるなど、既存政党への不信が強まる中で、汚職対策の強化などを訴える２０２２年結党の新興政党・国民独立党（ＲＳＰ）が支持を集めている。総選挙の結果は数日内に判明する見通しだ。

昨年９月に辞任したカドガ・オリ前首相（７４）の地盤、東部ジャパの選挙区では、首都カトマンズのバレンドラ・シャー前市長（３５）がＲＳＰから出馬し、変革を呼びかける。元ラッパーで若者に人気のシャー氏は、今年１月に市長を辞職し、首相候補としてＲＳＰに加わった。

ＲＳＰに投票した大学生バルシャ・マハルジャウさん（２１）は「古い政党の政治家は約束を実行しなかった。新しい政党の議員を増やし、若者の声を政治に反映してほしい」と期待する。

昨年９月の反政府デモでは、オリ前政権が打ち出したＳＮＳの使用禁止策をきっかけに若者が汚職や縁故主義への不満を爆発させ、治安当局との衝突などで若者ら７７人が死亡した。デモ弾圧への関与を否定するオリ氏は、昨年１２月の統一共産党（ＵＭＬ）の党首選で再選を果たし、復権を狙うが、若者の間では旧体制の象徴として反発は根強い。

２２年の前回選では、ネパール会議派（ＮＣ）が下院第１党となり、ＵＭＬが続いた。２４年７月、ともに８０弱の議席を持つＮＣとＵＭＬの連立政権が発足し、オリ氏が首相に就任した。

ネパールでは新憲法が公布された１５年以降、単独過半数を獲得した政党はなく、ＵＭＬやＮＣなど主要３政党のトップが連立相手を変えながら交互に首相に就いてきた。現在２０議席の第４党のＲＳＰが躍進すれば、この構図が変わる可能性がある。