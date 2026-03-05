キケが第2子となる長男誕生をSNSで報告

ドジャースの「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス内野手は4日（日本時間5日）、自身のインスタグラムを更新し、第2子となる長男が誕生したことを報告した。投稿された写真には日本発祥の人気キャラクター「ポケモン」のぬいぐるみも写っており、日米ファンから祝福の声が寄せられている。

キケは「2026年2月25日。ペネロペがお姉ちゃんになった日！」と綴り、スペイン語で「みんなをめちゃくちゃ愛してる」と、家族に訪れた幸せな瞬間を共有した。公開された写真には、5歳になった長女のペネロペちゃんが、生まれたばかりのサンティアゴくんを優しく抱っこしてキスをする微笑ましい姿や、マリアナ夫人とともに家族4人の幸せそうな様子が収められている。

さらにファンの目を引いたのが、サンティアゴくんの横に置かれたポケモンのぬいぐるみ。「ヒトカゲ」に変身した「メタモン」が可愛く添えられている。キケは、17万円のポケモンカードを即決で購入するなど、熱狂的なコレクターとしても知られている。生まれてきた長男にも、大好きな日本のキャラクターをプレゼントしたようだ。

キケの幸せ報告にドジャース公式SNSも「ドジャースファミリーへようこそ！」と即座に反応。日米ファンからも「かわいすぎる」「伝説は受け継がれた」「メタモンのヒトカゲだ！」「ほっこりしますね〜」「なんて幸せな写真なんだ」など、温かいコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）