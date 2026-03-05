timelesz、フェス型音楽ライブイベント出演決定 札幌で開催【JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026】
【モデルプレス＝2026/03/05】timeleszが、2026年4月18日＆19日の2日間、札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されるフェス型音楽ライブイベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』に出演することがわかった。
timeleszは、4月19日公演での出演が決定。2025年、新体制となって初めてのアルバムリリース、全国アリーナツアー、そしてドームツアーを成功に収めるなど怒涛の1年を駆け抜け、なおも勢いの止まらない彼らが、『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』のステージを熱く盛り上げる。なお、すでに発表されている出演者は、4月18日出演のKep1er、原因は自分にある。、STARGLOW、三浦大知、優里、19日出演のUVERworld、Chevon、騎士X - Knight X -、Novelbright、BE:FIRST（※50音順）。また、オープニングアクトとして18日にはTRIPLANE、メリクレット、Re:inc.、19日にはI Don’t Like Mondays.、リアクション ザ ブッタが出演する。
同ライブイベントは、「夢と感動のステージを届けたい」というプレミストドームのコンセプトをもとに企画された。ドームを1.5〜2万人動員規模で活用する「新モード（※）」により、ライブの臨場感や一体感を“体験”できるステージを実現。ドーム初のフェス型イベントとして2024年3月に開催され、話題と熱狂を呼んだ。今回は2DAYS開催となり、出演アーティストの数も大幅に拡大。ジャンルを超えた多彩なラインナップで新たな音楽との出会いを生み出す“体験型フェス”として札幌の春を彩る。（modelpress編集部）
（※）新モード：大和ハウス プレミストドームの活用促進を目的としたものであり、ドームが持つ全天候型多目的施設としての特長を活かし、多様なイベントに対応するため、クローズドアリーナの大空間を大黒幕で仕切ることにより、1.5〜2万人規模のイベントに対応できる。
【タイトル】
「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」
（読み：ジャル サッポロ ミュージック エクスペリエンス ニーゼロニーロク）
【開催日】
4月18日（土）開場11：30／開演13：00
4月19日（日）開場11：30／開演13：00
【出演】※50音順
4月18日（土）
Kep1er、原因は自分にある。 、STARGLOW、三浦大知、優里 ほか
オープニングアクト：TRIPLANE、メリクレット、Re:inc.
4月19日（日）
UVERworld、Chevon、timelesz、騎士X - Knight X -、Novelbright、BE:FIRST
オープニングアクト：I Don’t Like Mondays.、リアクション ザ ブッタ
【会場】
大和ハウス プレミストドーム
（〒062-0045 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地）
