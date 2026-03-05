ZB1キム・ギュビン、少年と大人の境界を絶妙に表現！ファッション誌単独表紙を飾る

ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、キム・ギュビンがファッション誌の表紙を飾り、活動の幅を広げ続けている。

3月5日、雑誌『Y magazine』はキム・ギュビンが飾った3種の表紙を公開した。

【写真】日本語も！キム・ギュビン、“ほぼ脚”の異次元スタイル

「LAZY AFTERNOON（気だるげな午後）」というコンセプトのもと、キム・ギュビンは「ポエット・コア」の感性をしなやかに表現し、完璧な着こなしを披露した。

特に、キム・ギュビンは、カジュアルルックで純粋さを、スーツ姿で真剣さを表現し、少年と大人の境界に立つ多様な表情を披露した。

（写真＝『Y magazine』）キム・ギュビン

気だるい午後の雰囲気を体現したキム・ギュビンは、優雅でありながらも自由奔放さが感じられるポーズとジェスチャーで、ダイナミックさを加えた。

なお、キム・ギュビンが所属するZEROBASEONEは、来る3月13〜15日にソウル松坡（ソンパ）区のKSPO DOMEにて、アンコールコンサート「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE＆NOW’ ENCORE」を開催する予定だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。