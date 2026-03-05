【セブン-イレブン】生乳量36％でミルクの甘さ・風味が引き立つ　「ワッフルコーン リッチミルク」がリニューアル

コンビニチェーンの「セブン-イレブン」は、プライベートブランド「セブンプレミアム」のアイスクリーム「ワッフルコーン リッチミルク」をリニューアルする。2026年3月10日（火）から全国の店舗で順次販売する。

コンビニエンスストア業界でいち早くワッフルコーンタイプのアイスとして発売された「ワッフルコーン」シリーズ。発売以来、時代のニーズに合わせて改良を繰り返し、これまで累計20回のリニューアルを重ねてきたという。

今回のリニューアルでは、ミルク本来の豊かな甘みとコクが、ダイレクトに感じられるバランスにこだわった。糖類や乳製品の配合を徹底的に見直し、生乳量36％はそのままに、ミルクの甘さ・風味が引き立つように仕上げた。

〈商品概要〉

■セブンプレミアム ワッフルコーン リッチミルク

・価格

228円（税込246.24円）

・発売日

2026年3月10日（火）〜順次

・販売エリア

全国

・メーカー

赤城乳業

【担当者コメント】

目指したのは、牧場のアイスクリームのようなミルク本来の豊かなコクと、スッキリとした後味の両立です。今回、配合を見直しミルクの甘さ・風味を引き立たせることにこだわりました。開発担当者の想いが詰まったセブンプレミアムが誇る上質な味わいを、ぜひ日常の贅沢としてご体感ください。

※店舗によって価格が異なる場合がある

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある