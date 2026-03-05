プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ ２０２６」は７日から３日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開催される。羽生さんら出演者が５日、宮城県内のスケートリンクでリハーサルに参加した。

東日本大震災発生から１１日で１５年の今年。希望の発信がテーマの「ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ」は、４年連続４回目の開催になる。羽生さんは約３時間、仲間たちと調整した。

２０２３年の初公演の顔ぶれに、１８年平昌五輪銅メダルのハビエル・フェルナンデスさんが加わったのが翌２４年。以降、不動のファミリーでショーを作り上げてきた。

振付師のデービッド・ウィルソンさんを中心に、共演者の鈴木明子さん、無良崇人さん、田中刑事さんら出演者全員で動きを確認する様子は、まさに息ぴったり。信頼関係を、互いの笑顔が物語っていた。

仙台市で被災した羽生さんは、自宅から避難所に向かう夜空で見た星空に「希望の光」を感じ、イタリア語で「星降る夜」を意味する「ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ」を公演名にしている。

ゲストにハビエル・フェルナンデスさん、ジェーソン・ブラウンさん、シェーリーン・ボーン・トゥロックさん、宮原知子さん、鈴木明子さん、田中刑事さん、無良崇人さん、本郷理華さん、ビオレッタ・アファナシバさんを迎えるほか、今年のスペシャルゲストとして東北を拠点として活動する東北ユースオーケストラが出演する。

◆配信 「東和薬品 ｐｒｅｓｅｎｔｓ 羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ ２０２６」はＨｕｌｕで独占生配信。