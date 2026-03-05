松竹芸能は5日、俳優勝呂誉（すぐろ・ほまれ）さんが1月23日に肺がんのため、都内の病院で亡くなったと発表した。85歳だった。同社が5日、公式サイトを更新し、明らかにした。葬儀・告別式はすでに近親者のみで終えたという。

「勝呂誉 訃報のお知らせ」と題した発表全文は以下の通り。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社所属の俳優、勝呂誉（すぐろ ほまれ）が、2026年1月23日（金）16時00分頃、肺がんのため、都内病院にて永眠いたしました。享年87歳。

葬儀ならびに告別式につきましては、近親者のみにて滞りなく相済ませました。

誠に勝手ながら、皆様へのご報告がこの時期となりましたこと、何卒ご理解とご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

生前中、皆様から賜りましたご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでご報告申し上げます。

勝呂さんは1940年（昭15）6月1日生まれ、大阪府出身。兵庫県内の高校を卒業後、俳優座で演技を学び、61年にテレビドラマ「青年の樹」でデビューした。

日米合作映画「勇者のみ」では、監督・主演を務めたフランク・シナトラと共演した。

歌手としても「銀座浪漫」をリリースするなど、ディナーショーも開き、活動していた。