最後まで魅力的な存在だったV90

欧州のステーションワゴンと聞いて、まっ先に思い浮かべるメーカーは？ 恐らく、ボルボがそこへ含まれるはず。最近の同社はSUVへ強い関心を寄せているが、2025年に生産終了を迎えた2代目V90は、最後まで魅力的な存在だった。

【画像】魅力的なハイエンド・ワゴン ボルボV90 S90とひと回り小さいV60 最新ES90も 全136枚

プラットフォームは、当時最新だったSPA。低く構えたプロポーションは、他のモデルにはない美しさを放っていた。無駄がなく滑らかな面処理は、いかにもスカンジナビア・デザインだといっていい。



ボルボV90（2代目／2016〜2025年／英国仕様）

インテリアも極めて上品。9.0インチのタッチモニターは、やや反応が遅いものの、美しくダッシュボードに収まる。装備は充実し、エントリーグレードでもLEDヘッドライトやアダプティブ・クルコン、運転支援システム、パワーテールゲートなどが備わる。

低いルーフラインの影響もあり、初代のような3列目のシートは設定がない。それでも、車内は大人4名が快適に移動できる広さで、荷室容量はプラグイン・ハイブリッドでも560L。アウディA6やジャガーXFなどと肩を並べる、実力車だといっていい。

キャンプ場にも高級ホテルにも見事に馴染む

パワートレインは、2.0L 4気筒ガソリンターボが中心。仕様は複数あり、英国では189psのT4がエントリー。D4を名乗るディーゼルも選べた。ガソリンのT6は、310psまで上昇するが、英国編集部のオススメは燃費の良い250psのT5か、粘り強いD4だ。

自宅で充電できる環境がお有りなら、406psを誇るプラグイン・ハイブリッドのT8という選択もある。ただし、電気で走れる距離は当初30km程度だった。トランスミッションは共通して8速オートマティックのみ。初期型では、変速が鈍く感じられるかも。



ボルボV90（2代目／2016〜2025年／英国仕様）

V90は、アウトドアにも好適。T6なら2.2tまで、T8でも2.1tのトレーラーを牽引できる。スポーティな走りがご希望なら、専用サスペンションが組まれたRデザインというチョイスもある。通常のアダプティブダンパーと異なり、乗り心地は硬めだが。

使えるだけでなく、プレミアム感も不足ないボルボのハイエンド・ワゴン。週末のキャンプ場にも、高級なホテルにも、見事に馴染んでくれる。それでいて、英国では8000ポンド（約168万円）から狙える。これを超えるモデルは、なかなか見つからないはず。

新車時代のAUTOCARの評価は？

まさにボルボの真骨頂。該当クラスで最もダイナミックな走りを目指したわけではないが、上質なデザインに高度な安全性、優れた実用性は類を見ないレベル。角のない洗練された走りも、魅力を高めている。（2020年11月11日）



ボルボV90（2代目／2016〜2025年／英国仕様）

オーナーの意見を聞いてみる

サラ・ヒューズ氏

「V90のD4 Rデザインへ、3年間乗っていました。走行距離は10万km近くへ伸びましたが、サイズを考えれば燃費は良く、高速道路では14.0km/Lを超えていました。最大の強みは快適性。あんなに心地良いシートは、今まで座ったことがなかったほど」



ボルボV90（2代目／2016〜2025年／英国仕様）

「インテリアの品質は、他を圧倒すると思います。タッチモニターは稀にフリーズし、再起動することはありましたが。わたしは、発進時の反応が鈍いATに不満でしたが、アダプティブ・クルコンをオンにすれば、非常に快適に高速移動できますよ」

購入時に気をつけたいポイント パワートレイン

D5とT6、B6、B5では圧縮空気システム「パワーパルス」を実装し、ターボラグを低減させている。だが、そのコンプレッサーやホースは故障しがちで、修理も高く付く。

プラグイン・ハイブリッドのT8では、リアモーターのシステムに問題が生じることがある。保証期間が過ぎて故障すると、約1万ポンド（約210万円）の費用が必要になる。

サスペンション



ボルボV90（2代目／2016〜2025年／英国仕様）

上位グレードの場合、エアサスペンションが一般的。乗り心地は素晴らしいが、経年劣化でエア漏れなどを招きがち。駐車時にボディが傾いていないか、メーター用モニターに警告が表示されていないか確かめたい。

パノラミックサンルーフ

排水パイプが詰まると、雨水が車内へ流れ込むことがある。天井へ組み込まれた、電子機器が故障することもある。

タッチモニター

動作は遅めで、補完する物理ボタンは殆どない。フリーズは、システムの再起動で復調することが多い。2017年式までのシステムは3G回線を利用しており、携帯会社のサービス終了に伴い通信できない。

知っておくべきこと

2020年にフェイスリフト。頭文字がTとDだった一部のグレードはBへ集約され、マイルド・ハイブリッドになった。プラグイン・ハイブリッドの駆動用バッテリーは、2022年にアップグレード。電気で走れる距離は、最大85kmへ増えている。

英国ではいくら払うべき？ 8000ポンド（約168万円）〜1万9999ポンド（約419万円）

英国では、走行距離16万km以上の例も売られている。だが、価格帯の後半なら妥当な走行距離で、フェイスリフト前のV90を選べる。エンジンやグレードの選択肢は豊富だ。

2万ポンド（約420万円）〜3万1999ポンド（約671万円）

フェイスリフト後のV90をお考えなら、英国ではこの価格帯から。若干だが燃費の良い、マイルド・ハイブリッドも含まれる。

3万2000ポンド（約672万円）以上



ボルボV90 D4 モメンタム（2016年式／英国仕様）

年式の新しいプラグイン・ハイブリッドをお考えなら、この価格帯になる。

英国で掘り出し物を発見

ボルボV90 D4 モメンタム（英国仕様） 登録：2016年 走行距離：10万7000km 価格：1万4000ポンド（約294万円）

装備が充実した、ディーゼルで初期のV90。正規ディーラーで整備済みで、車検が残り、乗り心地の良さそうな大きすぎないアルミホイールを履く。燃費も期待できる。