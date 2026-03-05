女優の菊池桃子（57）が4日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。花粉症に悩まされていることを明かし、楽しみにしていることを明かした。

番組では専門家から「70歳を過ぎると、花粉症の症状が出にくくなる」という説が紹介された。

専門家は「花粉症は花粉を過剰に排除しようとする免疫の力によって起こってしまうので、年齢を重ねると、免疫の力がちょっとずつ落ちていきますので、70代、80代になると、花粉に対する反応が弱くなる」と一説を紹介した。

菊池は「年齢の話は私も聞いたことがあって、年を取るって憂鬱（ゆううつ）なことが多いじゃないですか。それだけを楽しみにしています。20歳からずっと花粉症やってると、年取るのも悪くないなって思います」と語った。

明石家さんまは「あと70まで何年ぐらいかかるんですか」と年齢を聞くと、SnowMan佐久間大介から「さんまさん」とつっこまれ、菊池も「ちょっとわかんなくなっちゃった」ととぼけた。

同番組では最後に「この番組に登場する情報、見解はあくまでも一説であり、その真偽を確定するものではありません。『ホンマでっか!?』という姿勢でお楽しみいただけると幸いです」というテロップが流れた。