Snow Man佐久間大介（33）が、5日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。溺愛する保護猫について明かした。

子どもの頃から動物が好きだったという佐久間は、保護猫を迎え入れようと思うが、猫を飼ったことがなかったため、「想像して、イメージして練習しておこうと思って、イマジナリーキャットっていって、想像で猫ちゃんを作り上げて、抱っこしてみたり、キャットウオークを壁にくっつけて、こうやって歩いてきて、この時にこうやってかわいがってあげようとか…想像の中で猫ちゃんと一緒に住むことを考えて」と打ち明けた。そして実際に猫を飼うと「想像以上にもっと自由でしたね、猫ちゃんって」と笑顔で語った。

「ツナ」と「シャチ」の2匹の保護猫と暮らす佐久間は「かわいくて、しょうがなくて」と打ち明けた。

そして「保護猫なので僕が救ってるみたいな、みんなから、見てる人からすると思われがちなんですけど。逆に僕が救われているというか。疲れて家帰っても、この子たちがいるから頑張れたりとか」と語った。

さらに「猫がそこにいると思って、どんなふうにかわいがってるか見せて」とMCの黒柳徹子（92）に振られると、「いい子だね」「かわいいね」「好きだよ」などと話しかけ、匂いを嗅いだりするしぐさを見せ、「これ、ガチで家でやってます。あと、猫を吸うんですよ。本当、大きい声で『好き』って言います」と溺愛ぶりを明かした。