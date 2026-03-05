AMPHI×ETRÉ TOKYOコラボ誕生♡日常に寄り添う洗練フィットウェアコレクション登場

インナーブランド「AMPHI（アンフィ）」とライフスタイルブランド「ETRÉ TOKYO（エトレトウキョウ）」がコラボレーションしたフィットウェアコレクションが誕生。2026年3月19日（木）より全国の取扱店舗やECサイトにて順次発売されます。両ブランドの感性が融合した、日常を快適かつおしゃれに彩るアイテムがラインナップ。シンプルで洗練されたデザインと心地よい着用感で、毎日のスタイルをさりげなくアップデートしてくれる注目のコレクションです♡

AMPHI×ETRÉ TOKYOの魅力

インナーからファッションを楽しむブランド「AMPHI」と、“心を豊かにするきっかけ”となるアイテムを提案する「ETRÉ TOKYO」がタッグを組み、洗練されたフィットウェアを展開します。

ニット素材ならではのやわらかな風合いと体に寄り添うフィット感、さらに最小限の縫製設計を追求し、毎日身につけたくなる快適な着心地を実現。

ETRÉ TOKYOらしいニュアンスのあるベーシックカラーを採用し、さまざまなコーディネートになじみやすいデザインに仕上げられています。

さらにコラボレーション限定のオリジナルロゴ入りピスネームがさりげないアクセントとなり、特別感をプラス。シンプルながらも上質な世界観が魅力のコレクションです。

全4アイテムのフィットウェア



今回のコレクションでは、デイリーシーンにも活躍する4種類のフィットウェアをラインアップしています。

「【AMPHI×ETRÉ TOKYO】フィットカップインキャミソール」は、ソフトな着用感ながらほどよくフィットするカップ付きキャミソール。

ハイマルチ糸を使用したやわらかな素材で、脇部分はパワーを切り替えた成型ニット仕様になっており、無理なくサポートします。胸もとのラインにもこだわり、ヘルシーな印象のシルエットを演出。

左右一体型のピーナッツ型パッドは取り外し可能で、バストトップが広がりにくく、洋服をきれいに着こなしやすいデザインです。

価格は13,200円、サイズはM・L、カラーはBE（キャメルベージュ）・BL（ブラック）。

「【AMPHI×ETRÉ TOKYO】フィットカップインバンドゥキャミソール」は、伸縮性のあるリブ素材を使用したフィット感のあるバンドゥタイプ。

胸もとをほどよくカバーするライン設計で、すっきりとしたヘルシーな印象を叶えます。こちらも左右一体型のピーナッツ型パッドを内蔵し、自然なシルエットを演出。

価格は11,000円、サイズはM・L、カラーはBE（キャメルベージュ）・BL（ブラック）。

「【AMPHI×ETRÉ TOKYO】フィットハーフレギンス」は、ソフトな着用感でほどよく体にフィットするハーフレギンス。

パワーを切り替えた成型ニットにより、おなかとヒップまわりを無理なくサポートします。ウエストはゴムを使用せず、ニット素材を折り返した仕様でくい込みにくい設計。

価格は8,800円、サイズはM・L、カラーはBE（キャメルベージュ）・BL（ブラック）。

「【AMPHI×ETRÉ TOKYO】フィットハイウエストレギンス」は、伸縮性のあるリブ素材が心地よくフィットするハイウエストタイプ。

ウエストはゴムを使わずニット素材を折り返した仕様で、ソフトにシェイプしながら快適な着心地を叶えます。

価格は9,900円、サイズはM・L、カラーはBE（キャメルベージュ）・BL（ブラック）。

それぞれスポーティでシンプルなデザインなので、インナーとしてもフィットウェアとしても使いやすく、セットでコーディネートするのもおすすめです。

日常を心地よく彩るコラボ



シンプルで洗練されたデザインと、毎日着たくなる快適な着心地を両立した「AMPHI」と「ETRÉ TOKYO」のコラボフィットウェア。

スポーティでありながら上品なニュアンスカラーが、大人の女性のライフスタイルに自然となじみます。

日常をより心地よく、そして少し特別にしてくれるアイテムたち♡ぜひチェックして、あなたらしいリラックススタイルを楽しんでみてください。