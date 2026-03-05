全日本プロレスは5日、昨年11月に静岡県沼津市内で自動車を運転中に衝突事故を起こした青柳優馬（30）について、2月24日に沼津簡易裁判所から過失運転致傷の略式命令が下りたことを報告した。青柳は今月15日の東京・後楽園ホール大会から復帰する。

青柳は昨年11月23日に車同士の衝突事故を起こし、運転免許証が1年近く失効していたことも判明。全日本は同年11月26日に減給50％3カ月間、3カ月間の謹慎処分を発表していた。

団体は「弊社としましては本人との話し合いの結果、十分な反省が得られたと判断し、2026年3月1日付で、減給50%及び3か月間の謹慎処分を解除致しました」と報告。今後の対応について、今月15日の「ドリームパワーシリーズ2026」後楽園ホール大会から復帰すると発表した。第0試合のシングルマッチで鈴木秀樹と対戦する。

全日本は「今回の事故で被害にあわれた方、全日本プロレスにご支援・ご声援を頂いているファンの皆様や、スポンサー企業の皆様、関係者の皆様には多大なご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。今後も、弊社として他の所属選手にも同様に、全日本プロレスを応援してくださる皆様を裏切ることのないよう、プロの選手としての自覚を持ち、一社会人として規律ある行動をするよう、あらためて指導・教育することで再発防止に取り組んで参ります」と声明を発表。

青柳は団体を通じて「この度は、被害者の方、ファンの皆様、団体、スポンサーの関係者をはじめとした皆様に、多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。今回の件は、私がプロレスラーとして、そして一社会人としての自覚が足りずに招いた事故であり、深く反省しております。今後は、一つ一つ目の前のことに取り組み、信頼回復に努めます。これまで、変わらずに応援を寄せて下さったすべての皆様、また関係者の皆様に重ねてお詫び申し上げると共に、感謝を申し上げます」とコメントした。