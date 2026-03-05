新田真剣佑（29）が5日、都内で行われたNetflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2（10日から配信）来日記者会見に出席。質疑応答で、ロロノア・ゾロ役の真剣佑をはじめ、メインキャスト勢ぞろいの来日が初の中、日本でしたいことと、お勧めしたいことは？ と質問を受け、ウソップ役の米俳優ジェイコブ・ロメロ（29）が「焼き肉」と即答すると「南アフリカにいても『マッケン、焼き肉、食べたい』と言ってくる」と明かし、笑った。

真剣佑は「急にジェイコブが日本に来て『焼き肉、食べたい』と。南アフリカにいても『マッケン、焼き肉、食べたい。焼き肉は？』と」と明かした。「焼き肉以外にも、みんな日本が大好きになってくれましたね。こういう宣伝活動は2が初めてですけど、みんなはシーズン1が配信された時も、みんなは日本に来てくれて、尾田さんの家でご飯を食べたりしていました」と、原作者の漫画家・尾田栄一郎氏の自宅にも足を運んだと明かした。

ジェイコブスは「ニホン ダイスキ」と日本語でメッセージを送り、満面の笑みを浮かべた。

2人のほか、モンキー・D・ルフィ役のメキシコの俳優イニャキ・ゴドイ（22）ナミ役の米俳優エミリー・ラッド（33）サンジ役のスペインの俳優タズ・スカイラー（30）も登壇した。