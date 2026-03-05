最安グレードとの価格差は約55万

ホンダは2025年11月20日、軽自動車「N-ONE」の一部改良を発表し、翌21日から販売を開始しました。

今回の改良では、前方パーキングセンサーと7インチTFT液晶メーターが標準装備となったほか、「Original」をベースにした特別仕様車「CRAFT STYLE」が新たに追加されています。

そんな進化したN-ONEの中でも、最も高価な最上級グレードはどのような仕様なのでしょうか。

N-ONEは、2012年に初代モデルが登場したベーシックな軽自動車です。そのデザインは、1967年に発売されたホンダ初の軽乗用車「N360」をモチーフとしており、丸みを帯びた親しみやすいフロントフェイスや、ホンダのクルマづくりの原点ともいえる「M・M（マン・マキシマム／メカ・ミニマム）思想」をN360から受け継いでいます。

現行モデルは2020年11月にフルモデルチェンジした2代目で、初代から続くタイムレスなデザインを継承しています。

2025年11月の一部改良では、前方パーキングセンサーと7インチTFT液晶メーターを標準装備化し、「RS」と「Premium Tourer」の2グレードで装備が強化されました。RSは従来のCVT車が廃止され6速MT専用となり、ホワイトカラーのホイールが採用されるなどの変更が加えられています。

その中で最も高価なグレードとなるのが、Premium Tourer（4WD）で、価格（消費税込）は231万8800円に設定されています。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1570mm、ホイールベースは2520mmです。

Premium TourerはCVT車の最上級グレードに位置づけられ、内外装や快適装備が充実したターボモデルとなっています。

エクステリアは、大開口のフロントグリルやサイドモール、リアバンパーモールにブラッククロームメッキ加飾を施し、ブラックのパーツを基調とした統一感のある仕上がりです。さらに、大型カラードリアスポイラーやベルリナブラックのアルミホイールも装着されます。ボディカラーはブラックルーフの2トーンカラーを含む全11色がラインナップされています。

インテリアはブラックで統一され、シート素材には質感の高いプライムスムースを採用。インパネにはブラックヘアライン調ガーニッシュがあしらわれ、ステアリングホイールとシフトレバーは本革巻きとなります。下位グレードにはないパドルシフトや運転席＆助手席シートヒーターが装備されている点も魅力です。

パワートレインには、最高出力64PS、最大トルク104Nmを発生する直列3気筒インタークーラーターボエンジンを搭載。燃費はWLTCモードで19.8km／Lを実現しています。

安全面では、先進安全運転支援システム「Honda SENSING」を搭載し、衝突軽減ブレーキや車線維持支援システム、アダプティブクルーズコントロールといった主要な機能を備えています。また、標準装備の電子制御パーキングブレーキには、停止状態を保持し、アクセルペダルを踏むと自動で解除されるブレーキホールド機能も付いています。

実用面では、レバー操作で後席を倒すことができ、長い荷物も積載可能です。さらに、リアシートは座面の跳ね上げもできるため、観葉植物や家具など背の高い荷物を載せる際にも便利です。

最安グレードのOriginal（FF）が176万7700円であるのに対し、最上級のPremium Tourer（4WD）との価格差は55万1100円となります。充実した専用の内外装や快適装備を持つPremium Tourerは、その価格差に見合う価値を備えた特別な1台と言えるでしょう。