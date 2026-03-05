＜速報＞今季初戦の渋野日向子は『74』 最後は悔しいダボ「辛抱してやるしかない」
＜ブルーベイLPGA 初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアー、春のアジアシリーズ最終戦となる中国大会の第1ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向子は風が強くなった午後組でスタート。丁寧にスコアをまとめていたが最終18番パー5でダブルボギーとし、2バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「74」。首位と8打差の2オーバー・63位タイでホールアウトした。
【写真】現地で撮影！ シブコのクラブセッティングに変化が
ホールアウト後、U-NEXTのインタビューでは「最後は悔しい終わり方になっちゃった。風は強かったですけど、自分のプレーに集中できた。あしたもやるべきことをやりきりたい」と話した。オフでの取り組みについては、一定の手応えを得ている。「今までのクセも残っていたりするので、まだやりきれていないところもある。でも、絶対にいい方向にいくと思う。スコアはボロボロですけど（笑）。今年は辛抱してやるしかない」と前を向いた。同じく午後スタートで今季初戦の西村優菜は14ホールを終えて、原英莉花は12ホールを終えてともに3オーバー・74位タイ。笹生優花、馬場咲希も3オーバーで終盤にさしかかる。午前組では古江彩佳が「68」をマークして4アンダー・6位タイでホールアウトしている。昨年覇者の竹田麗央は、ツアーデビュー戦の櫻井心那と並んで1アンダー・24位タイ、吉田優利は1オーバー・56位タイで初日を終えている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
