timelesz、札幌ドーム・フェス型音楽イベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』出演へ
8人組グループ・timeleszが、4月18日、19日の2日間、札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されるフェス型音楽ライブイベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』（読み：ジャル サッポロ ミュージック エクスペリエンス ニーゼロニーロク）に出演者することが決定した。timeleszは19日公演に参加する。
【写真】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨
なお、すでに発表されている出演者は18日出演のKep1er、原因は自分にある。、STARGLOW、三浦大知、優里、19出演のUVERworld、Chevon、騎士X - Knight X -、Novelbright、BE:FIRST（※50音順）。また、オープニングアクトとして18日にはTRIPLANE、メリクレット、Re:inc.、19日にはI Don't Like Mondays.、リアクション ザ ブッタが出演する。
『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE』は、「夢と感動のステージを届けたい」というプレミストドームのコンセプトをもとに企画された。ドームを1.5〜2万人動員規模で活用する「新モード（※）」により、ライブの臨場感や一体感を“体験”できるステージを実現。ドーム初のフェス型イベントとして2024年3月に開催され、大きな話題と熱狂を呼んだ。
今回は2DAYS開催となり、出演アーティストの数も大幅に拡大。ジャンルを超えた多彩なラインナップで新たな音楽との出会いを生み出す“体験型フェス”として札幌の春を彩る。6日午後8時から第2次先着先行予約の受付がスタート。詳しくは公式サイトに記載されている。
（※）新モード：大和ハウス プレミストドームの活用促進を目的としたものであり、ドームが持つ全天候型多目的施設としての特長を活かし、多様なイベントに対応するため、クローズドアリーナの大空間を大黒幕で仕切ることにより、1.5〜2万人規模のイベントに対応できる。
