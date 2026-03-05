移住者率は“原発に近い”ほど高く　遅れる「廃炉」と変わりゆく地域が抱える課題　福島第一原発事故から15年

東京電力福島第一原発事故から、3月11日で15年。廃炉作業は燃料デブリの取り出しが当初の予定から大きく遅れ、完了時期の見通しも厳しさを増している。一方、周辺地域では復興が進み移住者が増加するなか、元々の住民との交流が生まれにくいという新たな課題も浮上。事故後の「帰還」より「移住」が上回る自治体もある今、廃炉の現在地と地域コミュニティの現場に迫った。

タンク1000基の解体作業

2月19日、午前5時過ぎ。

取材班は福島県富岡町から東京電力の車両に乗り、福島第一原発の構内へと向かった。

道路の上に設置された線量計は、福島第一原発に近づくにつれて徐々に数値が上がっていく。

夜明け前、福島第一原発では建物に横付けされたバスから、この日の作業にあたる人たちが次々に降り立ち、施設内の建物に入っていった。

午前6時になると、施設内の広い部屋に作業員が集まり、ストレッチ体操が始まる。屈伸や前屈など、体のいたるところを伸ばしていく。

さらに、マスクを引き上げた隣の作業員を、ちらり。あごひげが生えていると、マスクが浮いて内部被ばくにつながる恐れがあるため、チェックするのだという。

現場の作業員の6割から7割は、福島出身。「少しでも地元の復興に貢献できれば」「復興に力をいれていく」という声が聞かれた。

この日行われたのは、放射性物質を処理する途中の水を貯めていたタンクの解体。

2023年8月に海洋放出が始まったため、タンクの内部は空。その解体作業が行われている。

施設内のタンクはおよそ1000基。すべて解体するのに、かかる時間を考えると気が遠くなるような作業だ。

すでに撤去されたタンクの跡は、丸い形に茶色く変色していた。

これから取り壊すタンクは、作業で火花が散ってしまうため、黒い布をかぶせて養生していた。

内部は作業車を使わなければならないほどの高さで、いかに大量の水を貯めてきたかが分かる。

廃炉に向け 厳しい道のり･･･

廃炉に向けた大きな課題は、核燃料と溶け落ちた核燃料、「燃料デブリ」の取り出しだ。

廃炉について、東京電力は事故が起きた2011年当時、「燃料デブリの取り出しを10年後以内に開始したい」と見通しを示していた。

その後、工程の遅れから繰り返し開始時期を見直し、2024年と25年に取り出すことができた。しかし、その量、わずか0.9グラム。

本格的な取り出しの開始は、当初「2030年代初頭」としていたが、2025年に「2037年度以降」にずれ込むと発表した。「2041年から2051年ごろまでに廃炉を完了させる」という目標は、実現が極めて難しい状況となっている。

東京電力HD福島第一廃炉推進カンパニー リスクコミュニケーターの徳間英昭さんは、廃炉計画について「この15年の蓄積の中で、ようやく見えるものが見えた。目標に向けて知恵を出して、技術を適用していく」と話す。

原発周辺に移住者増

こうした中、福島第一原発周辺の自治体では、ある変化が起きていた。

取材班は福島第一原発から半径30キロ圏内にある12市町村を対象に、住民の動向についてアンケートを実施。事故後に避難した住民が戻ってきた割合を示す「帰還率」を見ると、広野町は79％と比較的高いが、原発に特に近い双葉町など4つの町では、いずれも10％に満たなかった。

一方、事故後に他の地域から転入してきた「移住者率」を見ると、帰還率が低い自治体ほど移住者の比率が高くなっていることが分かった。

富岡町では移住者が6割以上を占め、水準が最も高い。

町には、移住を検討する人のための宿泊施設「お試し住宅」があり、窓口の隣にある一軒家を最大4泊5日借りることができる。

とみおかプラス移住専門員 竹原愛梨さん：

まずはこの街に興味を持ってくれて『ありがとう』というところ。しっかりとした土台を私たちが提供した上で、その方の人生をまた改めて考えてもらう。

竹原さん自身も、島根県からの移住者。廃炉に携わりたいという思いで、縁もゆかりもないこの地に移ってきたという。

新旧住民 交流に課題も

移住者が多く、福島第一原発のある双葉町では、3年前、江戸時代から続く新春行事「ダルマ市」が復活した。

双葉町の移住者：

行事をやろうっていう発起人だったりっていうのは移住者が多い気はしているので、うまくお互いで成り立っているみたいな感じはあるんじゃないか。

ところが、以前から双葉町に住む人からは「移住者と年齢が違うし、日中はほとんど顔を合わせない。どうやってコミュニケーションを図ろうかっていうのが今ネック」と課題を明かす。

隣接する自治体でも住民を取材すると、「普段は交流ない」（大熊町）、「集まれる場所っていうのがなかなかない」（富岡町）などの声が聞かれた。

東北大学 災害科学国際研究所 御手洗潤特任教授：

（復興前の）元に戻ろうとしても戻らないという現実が正直言ってある。その現実は受け止めざるを得ない。新しく来る方が地域と上手くやっていけるようにしていく。

廃炉の現場も、原発周辺の地域社会も、いまなお答えの見えない課題を抱え続けている。今も電力の供給を受ける私たちには、その過程を見守り続ける責任がある。

