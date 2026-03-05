HANA、“新時代のおやゆび姫”テーマに圧倒的存在感放つ「NYLON JAPAN」Wカバー登場
【モデルプレス＝2026/03/05】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が、3月27日発売の「NYLON JAPAN」（カエルム）5月号のWカバーに登場する。
本誌の名物企画「BE YOURSELF」（自分らしくなれるビューティ）の顔に選ばれたのは、HANA。人気特集のダブルカバーを、次世代を担う7人が堂々と務める。人気ビューティブランド・NARSとの共鳴により生まれたビューティストーリーが掲載される。
今回描かれるのは、小さな頃に誰もが胸を躍らせた“おやゆび姫”の世界を、洗練された輝きとともに現代へとアップデートした新時代のファンタジー。深い森の奥で「歌いたい！」という剥き出しの衝動を秘めていた一輪の“つぼみたち”が、世界との摩擦や葛藤という“棘”を気高い鎧に変え、自ら発光する“光の源（スター）”へと君臨するまで。
そのドラマチックな進化を支えるのは、NARSの革新的な新作アイテム。おとぎ話のその先へ。決められたシナリオを脱ぎ捨て、自らの足で一歩を踏み出したHANAが、圧倒的な存在感を放つ。さらに、ロングインタビュー・ピンナップも掲載される。（modelpress編集部）
◆HANA「NYLON JAPAN」Wカバー登場
◆HANA、“新時代のファンタジー”テーマに圧倒的存在感放つ
