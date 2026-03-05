ザ・マリアス日本初取材──『Submarine』に宿る、色とビジュアルのアイデンティティ
今年2月に開催されたグラミー賞授賞式。そのハイライトとなったパフォーマンスのひとつは、最優秀新人賞にノミネートされたアーティスト全員によるメドレー形式でのライブだった。オリヴィア・ディーンやソンバー、レオン・トーマスなど多彩なアーティストたちによる素晴らしいステージが続いたが、そのオープニングを飾ったのがLAに拠点を置く4人組、ザ・マリアス（The Marias）だ。
マリアスのフロントパーソンを務めるマリア・ザルドヤは、プエルトリコ生まれのアメリカ育ち。つまりマリアスはラテンをルーツのひとつに持つインディバンドであり、マリアは英語とスペイン語を自在に行き来しながら歌う。同郷のビッグスター、バッド・バニーの『Un Verano Sin Ti』に参加していたことで、その名前を知った人もいるだろう。
マリアスにとっての初ヒットは、グラミー賞授賞式でも披露したメロウなドリームポップの名曲「No One Noticed」。TikTokから火がつき、ビリー・アイリッシュがInstagramで紹介したことで人気が爆発したこの曲は、全米最高22位を記録し、全世界で100万ユニット以上の大ヒットとなった。この勢いによって、彼らはグラミー賞の最優秀新人賞にノミネートされるまでになる。
そしてグラミー賞ノミネートを機に、「No One Noticed」も収録されている2ndアルバム『Submarine』の日本盤がリリース。同作は、ドリームポップやジャズやレゲトン、そしてポップでエレクトロニックなプロダクションが美しく溶け合ったアルバム。制作直前にマリアとドラムのジョシュ・コンウェイの恋愛関係が終わったという背景もあり、静かな海の底でブルーな感傷に浸っているようなムードをまとった作品でもある。
この『Submarine』について、そしてマリアスのこれまでとこれからについての質問に、マリア、ジョシュ、ジェシー・パールマン（ギター）、エドワード・ジェームス（キーボード）の4人が、メールにて答えてくれた。
ーまずはグラミー賞の最優秀新人賞ノミネート、おめでとうございました。惜しくも受賞は逃しましたが、このノミネートはあなたたちにとってどのような意味がありましたか？
エドワード・ジェームス（Key）：この活動で僕が何よりも大事だと思っているのは、僕達4人が一緒に体験できるということなので、ノミネートは素晴らしい機会と、ここまでの僕達の努力の両方を祝うものになったと感じているよ。
ー日本でマリアスのインタビューは初めてだと思いますので、まずはバンドがどのように始まったのかを教えてもらえますか？
ジョシュ・コンウェイ（Dr, Producer）：マリアと僕は、ロサンゼルスのキビッツ・ルーム（the Kibitz Room）という小さなライブハウスで出会った。彼女がソロでパフォーマンスをした夜、僕はサウンドガイとして働いていた。彼女の歌声を聴いて、僕のスタジオで一緒にレコーディングしてみないかって尋ねて、そこから一緒に曲作りとレコーディングをするようになった。それから僕達が作った曲の一つ、”I Dont Know You”がロサンゼルスの小さなラジオ局で流されて、ライブもやりたくなってね。それで、僕の子供の時からの友人のジェシーとエドワードをバンドに誘って、それからずっと一緒に活動を続けているんだ。
ーマリアはプエルトリコ生まれで、米ジョージア州で育ち、その後、LAに拠点を移しました。こうした生まれ育った環境は、あなたの考え方や価値観、音楽的な志向、そしてマリアスのサウンドにどのような影響を与えたと思いますか？
マリア：私は本当に様々なタイプの音楽を聴いて育って、そのことに深く感謝しているの。プエルトリコに住んでいた時はラテン・ロックとポップとレゲトンを聴いていて、ジョージアで、フォーク、カントリー、R＆B、ヒップホップを聴くようになった。ただ、サイケデリック・ロックはあまりよく知らなかったから、ジョシュと出会ったおかげで、その空白が埋まった。ザ・マリアスの音楽の核にあるのは、あらゆるジャンルの音楽に対する愛と、それらの融合だと思う。
マリアスにとっての初ヒットは、グラミー賞授賞式でも披露したメロウなドリームポップの名曲「No One Noticed」。TikTokから火がつき、ビリー・アイリッシュがInstagramで紹介したことで人気が爆発したこの曲は、全米最高22位を記録し、全世界で100万ユニット以上の大ヒットとなった。この勢いによって、彼らはグラミー賞の最優秀新人賞にノミネートされるまでになる。
そしてグラミー賞ノミネートを機に、「No One Noticed」も収録されている2ndアルバム『Submarine』の日本盤がリリース。同作は、ドリームポップやジャズやレゲトン、そしてポップでエレクトロニックなプロダクションが美しく溶け合ったアルバム。制作直前にマリアとドラムのジョシュ・コンウェイの恋愛関係が終わったという背景もあり、静かな海の底でブルーな感傷に浸っているようなムードをまとった作品でもある。
この『Submarine』について、そしてマリアスのこれまでとこれからについての質問に、マリア、ジョシュ、ジェシー・パールマン（ギター）、エドワード・ジェームス（キーボード）の4人が、メールにて答えてくれた。
ーまずはグラミー賞の最優秀新人賞ノミネート、おめでとうございました。惜しくも受賞は逃しましたが、このノミネートはあなたたちにとってどのような意味がありましたか？
エドワード・ジェームス（Key）：この活動で僕が何よりも大事だと思っているのは、僕達4人が一緒に体験できるということなので、ノミネートは素晴らしい機会と、ここまでの僕達の努力の両方を祝うものになったと感じているよ。
ー日本でマリアスのインタビューは初めてだと思いますので、まずはバンドがどのように始まったのかを教えてもらえますか？
ジョシュ・コンウェイ（Dr, Producer）：マリアと僕は、ロサンゼルスのキビッツ・ルーム（the Kibitz Room）という小さなライブハウスで出会った。彼女がソロでパフォーマンスをした夜、僕はサウンドガイとして働いていた。彼女の歌声を聴いて、僕のスタジオで一緒にレコーディングしてみないかって尋ねて、そこから一緒に曲作りとレコーディングをするようになった。それから僕達が作った曲の一つ、”I Dont Know You”がロサンゼルスの小さなラジオ局で流されて、ライブもやりたくなってね。それで、僕の子供の時からの友人のジェシーとエドワードをバンドに誘って、それからずっと一緒に活動を続けているんだ。
ーマリアはプエルトリコ生まれで、米ジョージア州で育ち、その後、LAに拠点を移しました。こうした生まれ育った環境は、あなたの考え方や価値観、音楽的な志向、そしてマリアスのサウンドにどのような影響を与えたと思いますか？
マリア：私は本当に様々なタイプの音楽を聴いて育って、そのことに深く感謝しているの。プエルトリコに住んでいた時はラテン・ロックとポップとレゲトンを聴いていて、ジョージアで、フォーク、カントリー、R＆B、ヒップホップを聴くようになった。ただ、サイケデリック・ロックはあまりよく知らなかったから、ジョシュと出会ったおかげで、その空白が埋まった。ザ・マリアスの音楽の核にあるのは、あらゆるジャンルの音楽に対する愛と、それらの融合だと思う。