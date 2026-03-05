こちらは福岡県篠栗町に59年前に建てられ、県内の警察施設で最も古い交通機動隊の庁舎です。老朽化に伴い、新たな庁舎が建てられ、報道陣に公開されました。

5日、報道陣に公開された福岡県警の篠栗合同庁舎。7階建てで、延べ床面積はおよそ1万4000平方メートル、総工費はおよそ78億円です。

これまで福岡県篠栗町に拠点を置いていた交通機動隊や自動車警ら隊のほか、福岡市の県警本部にあった鑑識課や科学捜査研究所が移転します。

■山木康聖記者

「こちらは科捜研のクリーンルームです。この中で鑑定などが行われます。入口にはホコリなどを落とす部屋が別に設けられています。」

「こちらはカラーガード訓練施設です。振り付けをするために鏡が設置されていて、旗を投げ上げるため天井もかなり高く設定されています。」

新しい庁舎の最大の特徴は「大地震対策」です。



■山木記者

「こちらは災害やテロが起きた場合、本部の代わりに使われる会議室です。かなり広いです。天井は打ちっぱなしになっています。」



つり天井を設置しないことで、天井が崩落するリスクを最小化しているということです。



最上階には72時間以上電力を供給できる非常用発電設備を設置し、大地震の発生直後から業務を再開できるよう設計されています。



新しい庁舎での業務は4月1日から順次始まります。