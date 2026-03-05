地域の地道な福祉活動をたたえる山新放送愛の事業団の「愛の鳩賞」の贈呈式が5日、山形市で行われ、受賞した2つの団体に賞状が贈られました。



「愛の鳩賞」は地域福祉の強化などを目的に地道な努力を続ける個人や団体を1980年から顕彰しています。

今年度の「愛の鳩賞」に選ばれたのは2つの団体です。ボランティア団体「NPO法人ふれあい天童」は日常の困りごとなどを住民同士で助け合う有償ボランティアや居場所づくりに取り組んでいます。また、鶴岡市の「NPO法人ぼらんたす」は「その人らしい生き方が尊重される地域」を目標に掲げ、自殺予防のカウンセリングや子ども食堂などの活動を続けています。

山形メディアタワーで行われた贈呈式では愛の事業団の理事長を務める山形新聞社の佐藤秀之社長らから賞状などが手渡されました。

そして受賞者を代表して「ふれあい天童」の加藤由紀子代表がこれまでの活動を振り返り、気持ちを新たにしていました。



「ふれあい天童」加藤由紀子代表「私たちはこの受賞を機にいろいろ生きづらさを抱えたり多くの悩んでいる人々に寄り添いながら安心のできる社会づくりに一層取り組んでまいりたい」



「愛の鳩賞」が贈られたのは今回であわせて138件になりました。