■これまでのあらすじ

ママ友・佳乃に娘を押し付けて職探しをしている美月。しかし仕事探しに気が乗らず、高級ブランド店で買い物していたところを佳乃に見られてしまう。娘を預かってもらうことを拒否された美月は、ママ友たちに佳乃の悪口を触れ回る。反省した佳乃がもう一度娘を預かってくれるようになるはずと企むが…。

【美月sideSTORY】私が目を伏せて悲しそうに話せば、ママ友たちはおもしろいくらいに私に同情してくれました。

「一緒に行くはずだった旅行をドタキャンされ、佳乃さん家族だけで行っていた…」…もちろん、そんな話は全部嘘。でも、「娘がかわいそう」という言葉を添えれば、みんな簡単に流されてくれたのです。印象操作は完璧でした。ママ友たちの佳乃さんを見る目は、日増しに軽蔑と怒りを含んだものになっていっていました。あとは佳乃さんが反省して、自分の立場を思い出してくれたら、それでいい。私との友情を復活させ、以前のように娘を預かってくれたり、ごはんを作ってくれたりと、私のために動いてくれる佳乃さんに戻って…！脚本:みゆき、イラスト:ふゆ(ウーマンエキサイト編集部)