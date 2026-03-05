県都・山形市の中心部で再開発に向けた動きが本格化しています。そのうち、建物の改修工事が進む老舗料亭「旧千歳館」と歩いて楽しむことができる街並みを目指す周辺一帯の整備の状況を5日、取材しました。



山形市の中心部七日町4丁目にある老舗料亭「旧千歳館」。いまは建物がシートに覆われ、改修工事が進められています。

「旧千歳館」は「花小路」と呼ばれる飲食店街の一角に位置しています。

山形市では中心市街地の活性化に向け、各エリアの再開発が進んでいます。

このうち、「旧千歳館」は建物が改修されるほか、その周辺は「粋七」エリアと銘打ち、近くを流れる「御殿堰」を生かした歩いて楽しむことができる歩道の整備や道路の拡張などが進められる予定です。





2024年7月に撮影した「旧千歳館」です。1915年・大正4年に建てられ、長年にわたり山形の料亭文化の中心を担ってきましたが、新型コロナの影響で2021年に休業しました。改修に向けた工事は去年6月から始まりました。山形市旧千歳館整備室・歌丸元章 室長「国から指定された登録有形文化財でもあり、その価値を今後も保存、活用しながらつなげていこうという取り組みをしている事業。今の姿を極力保存する」建物の外観はそのままとし、内部の床や壁などで老朽化が激しい部分を張り替える予定です。改修後の旧千歳館は「やまがた舞子」など伝統文化に触れる拠点や、宿泊施設・飲食施設などとしての活用も予定されています。また、名物となっていた中庭は公園として整備される予定で、建物と併せて2027年度中にオープンする予定です。山形市旧千歳館整備室・歌丸元章 室長「改修後の千歳館の集客力を足掛かりとして街なか観光の振興にも寄与できる施設になっていければいい」一方、旧千歳館の南西部に広がる「粋七」エリアでもプロジェクトが着々と進んでいます。中川悠アナウンサー「ここ粋七エリア内では都市計画道路が整備されています。道路が拡張されるんです。例えば、この歩道。いまの幅から4メートルに広がります。さらに、車幅も広がってより空間のある街づくりが進められています」「粋七」エリアでは、主要な道路を拡張させるほか、「御殿堰」や蔵などの建築物を生かしながら小道や広場などを新たに整備し、歩行者が街の魅力に引き込まれるような空間を目指しています。山形市旧千歳館整備室・歌丸元章 室長「ちょうど小道にあたるのがこのスペース」中川アナ「この小道というのが…」歌丸室長「旧千歳館の敷地に最終的に到達する。旧千歳館敷地に整備した公園の中を通り抜けて花小路の飲食店街に抜けられるような仕掛けをしている」旧千歳館の南側では、「粋七」エリアからつながる小道の整備がすでに始まっています。小道を通ると、旧千歳館の北側にある古くからの飲食店街「花小路」に行くことができるようになります。山形市旧千歳館整備室・歌丸元章 室長「花小路は今は夜がメインの飲み屋街になっているが、将来的にはランチ営業などができるようなエリアになっていけたら」山形市は新年度の当初予算案で、「粋七」エリアの整備事業に10億4000万円余りを計上しています。建物の移転の補償や道路の無電柱化、小道の整備などを進める予定です。整備の完了は旧千歳館のオープンと同じく2027年度中を予定しています。山形市旧千歳館整備室・歌丸元章 室長「歩いて楽しい街を山形市は目指しているのでその実現に向けて頑張っている」山形市中心部をめぐっては、「旧大沼」一帯の再開発に向けた基本構想が3月中に示されます。また、JR山形駅前に整備を検討している「日本一の観光案内所」の基本計画の策定も3月中を目指すなど旧千歳館や粋七エリアと併せて再開発の動きが本格化していきます。