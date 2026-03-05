ムービルが入居している「相鉄ムービル」

109シネマズを展開する東急レクリエーションは、神奈川県横浜市にあるシネマコンプレックス「ムービル」について、入居先であるビル「相鉄ムービル(相鉄南幸第2ビル)」の閉館に伴って、賃貸借契約が満了を迎えることから、9月30日で閉館すると発表した。

閉館に向けた特別イベントを企画しているといい、詳細は後日アナウンスされる。また手持ちのシネマポイントについては、109シネマズゆめが丘や、109シネマズ港北、109シネマズ川崎など、近隣の109シネマズで引き続き利用できる。

同社は「『映画の街横浜』のシンボルの一つとして、この地で開館して以来、半世紀以上の歴史を重ねてまいりました。この間、洋画、邦画問わず数々の名画を上映し、映画文化の発展に貢献できましたことを、スタッフ一同、誇りに思っております」とコメントしている。

「これまで当館を愛し、支え続けてくださった全てのお客様に、従業員一同、心より深く感謝申し上げます。最後の1作品まで皆様の心に残る映画体験をお届けできるよう、スタッフ一同、努めてまいりますので、閉館までの期間、変わらぬご支援を賜りますよう謹んでお願い申し上げます」

相鉄ムービルを運営する相鉄アーバンクリエイツと相鉄ビルマネジメントによれば、隣接する「1000クラブ(相鉄南幸第10ビル)」と「横浜西口一番街(相鉄南幸第13ビル)」も9月30日に営業を終了。当該敷地も含めての一体開発を検討していくという。