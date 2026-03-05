５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７１．８６ポイント（０．２８％）高の２５３２１．３４ポイント４日ぶりに反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は３２．５２ポイント（０．３８％）安の８４５１．４３ポイントと４日続落した。売買代金は３２１８億７２１０万香港ドル（約６兆４６３１億円）に縮小している（４日は３６４３億３９０万香港ドル）。

中国の経済対策に対する期待感が相場を支える流れ。中国ではきょう５日、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が開幕した。李強・首相が冒頭で読み上げた「政府活動報告」では、より積極的な財政政策を継続する方針が示された。また、人工知能（ＡＩ）や半導体など先端ハイテク産業に関しては、外国技術に頼らず、サプライチェーンの「自立自強」を目指すとも伝わった。一方、政府活動報告では、今年の国内総生産（ＧＤＰ）成長率目標が４．５〜５．０％と、昨年（５．０％前後）から引き下げられている。市場では、製造業の過剰生産を抑制し、経済成長の軸足を内需に移すと分析された。

ただ、上値は限定的。原油相場が再び騰勢を強める中、インフレ高進が経済成長の足かせになると不安視されている。オイルロードの要衝、ホルムズ海峡では船舶の航行が止まったままだ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、アジアを拠点とする生命保険業務のＡＩＡグループ（１２９９／ＨＫ）が５．１％高、香港不動産投資会社の九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が３．６％高、バイオ製薬・中医薬メーカーの中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が３．６％高と上げが目立った。

セクター別では、半導体が高い。英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が８．３％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が４．１％、愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が４．０％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が３．９％ずつ上昇した。

上下水道やごみ処理など環境インフラ関連もしっかり。天津創業環保集団（１０６５／ＨＫ）が４．０％高、北控水務集団（３７１／ＨＫ）が２．５％高、中国光大環境（２５７／ＨＫ）が２．４％高、中国水務集団（８５５／ＨＫ）が１．７％高、粤海投資（２７０／ＨＫ）が１．６％高で引けた。

設備や発電の電力セクターも物色される。東方電気（１０７２／ＨＫ）が１７．６％高、上海電気集団（２７２７／ＨＫ）が１５．８％高、ハルビン電気（１１３３／ＨＫ）が１０．０％高、華能国際電力（９０２／ＨＫ）と華電国際電力（１０７１／ＨＫ）がそろって２．５％高で取引を終えた。中国政府はＡＩ（人工知能）を幅広い産業に応用する構え。データセンター向けなど電力需要の拡大を背景に、発電量の拡大や、設備の新設・更新が進むと期待されている。

半面、産金セクターは安い。赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が３．７％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が２．９％、紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が２．８％、霊宝黄金集団（３３３０／ＨＫ）が１．３％ずつ下落した。

本土マーケットは３日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．６４％高の４１０８．５７ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。電設、インフラ建設、公益、医薬、金融、不動産なども買われた。半面、石油関連は安い。空運、産金・非鉄、食品飲料、宇宙・軍需産業も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）