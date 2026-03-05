ＢＳ−ＴＢＳが５日、都内の同局で、春の改編説明会を実施。５つの新番組を発表した。

４月５日からは、永野が出演する「永野映画ＣＨＡＮＮＥＬ」（日曜、後１０・００）を放送する。映画監督を務めるなど、映画を愛してやまない芸人・永野が自らセレクトした名作映画を独自の視点で徹底解説する番組で、永野は「映画愛を爆発させる機会だということで本当にうれしい」とコメントを寄せた。「自らセレクトして皆さんにお届けする。推しポイントを語っていく、贅沢な私にとっては夢のような番組」と喜んだ。

局としては「レギュラー番組の強化」とともに、苦戦しているという「日曜日」の強化というテーマで改編を行うとし、同局の編成局編成課長を務める村田智啓氏は永野へ「（局を）背負っていただこうかと」と期待。「永野さんと一緒に考えてわれわれも日曜を彩ろうと考えております」と続けた。

また４月２日からは、ハナコ・岡部大が主演を務めるドラマ「よかれと思ってやったのに〜男たちの『失敗学』裁判〜」

（木曜、１１・００）を放送する。男性がよかれと思って行った行動が、女性や周囲に多大なストレスを与えてしまった事案を裁判にかける物語で、岡部が１人１７役に挑戦する１話完結型の意欲作。全１０話で１０人のヒロインが登場する予定で、岡部は「気楽に笑っていただける作品になっている」と呼びかけた。

またレギュラー番組では、会見の司会を務めた、日比麻音子アナウンサーも出演する「おんな酒場放浪記」（金曜、後１１・００）が４月からは、土曜の午後１０時２４分からと枠移動することも発表された。