¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï5Æü¡¢2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬»É¤µ¤Ã¤¿½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Æ±¸©ÌÐ¸¶»Ô¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÌÐ¸¶½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë»ö·ïÀ¤òµ¿¤ï¤»¤ë³°½ý¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë80Âå½÷À¤È60ÂåÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤Ï5Æü¸á¸å¡¢ÁÜº÷Ãæ¤Î·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¡£6Æü¤Ë»ÊË¡²òË¶¤·»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¡£½÷À¤Î°äÂÎ¤Ï5Æü¡¢»ÊË¡²òË¶¤·¤¿¡£
¡¡²ÐºÒ¤Ï4ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÈ¯À¸¡£¸áÁ°2»þ25Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÇúÈ¯²»¤¬¤·¤Æ±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤¬119ÈÖ¤·¤¿¡£