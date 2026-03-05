月刊コミックガーデンからの発表です。

「読者の皆様へ

月刊コミックガーデンをご愛読いただきまして誠にありがとうございます。本誌月刊コミックガーデンは今号2026年4月号をもって、休刊させていただきます。

弊社マッグガーデンは設立から25年、誌名やラインナップは変わりながらも常にコミック誌を送り出してまいりました。しかしながら、コミック誌が中核であったコミック出版の構造改革を受け、また雑誌印刷と流通を取り巻く環境の変化を鑑みまして、この度雑誌刊行を休止することといたしました。

言うまでもなく、これまで雑誌の刊行を続けてこられたのは、読者の皆様のおかげです。突然のお知らせになってしまいましたことをお詫び申し上げますとともに、弊社一同、心より御礼申し上げます。

本誌掲載作品はこれまでも、弊社のコミック配信サイト『マグコミ』ならびに『MAGKAN』に掲載してまいりました。引き続き『マグコミ』および『MAGKAN』にて、各作品をご愛読いただけましたら幸いに存じます。

なお本誌休刊に伴い、両サイトは今後一層のラインナップ強化、機能の充実を図ってまいります。今後ともマッグガーデンから送り出される作品へのご声援、ご愛読を何卒宜しくお願い申し上げます。

月刊コミックガーデン編集長 株式会社マッグガーデン代表取締役会長 保坂嘉弘」

