オムニバス映画『PLAYLIST アジアの才能』が、6月19日より新宿武蔵野館、Strangerほかにて全国順次公開されることが決定した。

本作は、第20回、第21回大阪アジアン映画祭で上映された短編作品の中から、次世代の才能を感じる作品をセレクトしたオムニバス作品。異なる国、言語、文化を背景にし、舞台も作風も全く異なりながらも、恋や成長、喪失、アイデンティティといった普遍的な感情を通して、「今、この時代をこの地球で生きる若い世代のまなざし」を映し出す。

アジア各国の新しい才能を集めた本作は単なる短編集ではなく、“PLAYLIST”というコンセプトのもとに5本の作品を一枚のアルバムのように編み上げた構成に。中国からジョン・シャオイー監督、韓国からアン・ジョンミン監督、ベトナムからグエン・ルオン・ハン監督、台湾からヤン・リン監督、日本から小宮山菜子監督の作品が選出された。

ジョン・シャオイー監督の『ボクシングの日』は、純真な感情の揺らぎが、詩的なモノローグと型にはまらない映像構成で点描される作品。夏の朝、看護師のセシリーは退院したボクシング選手アーノへの想いを胸に、自分なりのやり方で患者の世話を焼いていた。ラジオではボクシングの中継が流れ、アーノの試合が近づくにつれて不安と期待が入り混じる。やがて彼女は奇妙な夢へと導かれて……。

アン・ジョンミン監督の『スズキ』では、洋楽好きの中学生スミンが、チャットで出会った「スズキ」と名乗る人物を通じて、ロックの世界にのめり込んでいく。退屈な田舎の日々に飽き飽きしていたスミンは、いつしかスズキに憧れを抱くようになるが、スズキは突然姿を消した。ブラーが再結成し、オアシスが解散したその夏、思いがけない“喪失”が、スミンを否応なく大人の階段に押し上げる。

グエン・ルオン・ハン監督の『屋上のレンピッカ』は、少女が静かに少しずつ成長していく物語。2002年、サイゴン。10歳のティは、本屋で偶然見つけた画家タマラ・レンピッカの画集に心を奪われ、親に隠れてこっそりと読みふけっていた。ある時、家の空き部屋をクラブのウェイトレス・ゴックに貸したことから、二人の交流が始まる。ティはレンピッカの画集とゴックを通して、大人の世界を覗き見する。

ヤン・リン監督の『黒い犬』は、家族のあり方を子どもの視点から描いた一編。10歳のフェンは、夜中に奇妙な遠吠えで目を覚す。その声を辿ると行き着いたのは父の寝床だった。彼女は、かつて母が家族の記録のためにと使っていたカメラで密かに父の観察を始め、父の謎を解き明かそうとする。一方父は、癌で入院中の妻を失う大きな恐怖と闘っていた。

小宮監督の『街に溶ける』は、クィアの子どもたちの小さな冒険譚。いつものように男子との喧嘩で怪我をして、保健室へと向かう小学5年生の二藤。そこにはクラスメイトの詩織の姿があり、彼女のある秘密を見てしまう。互いの秘密を共有するうちにふたりは惹かれ合っていくが、周囲との違いに葛藤を抱き……。居場所を失くした二人は“なりたい自分”になれる湖へと向かう。

公開されたポスタービジュアルは、カセットプレーヤーを大胆に配置し、これから始まるオムニバス作品への“入口”を象徴するデザインとなっている。

あわせて公開された予告編では、夏の朝の光や屋上に吹く風、夜に響く遠吠え、街に溶けるふたりの影など、各作品の印象的な瞬間がリズミカルに映し出される。

（文＝リアルサウンド映画部）