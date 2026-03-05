前島亜美の新曲「Fly Again!!」が、4月より放送開始となるTVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』（TBSほか）のオープニングテーマに決定した。

（関連：前島亜美、繊細な歌声と豊かな表現力 2ndワンマンライブ『Blooming NOTE』で広げた無二の彩り）

同アニメは、『HJ小説大賞2020年間最優秀賞』を受賞した同名シリーズを原作とした作品。高校デビューに失敗し、灰色の青春時代を過ごした主人公が高校入学直前にタイムリープし、高校生活をやり直す様を描いた“強くてニューゲーム学園ラブコメディ”だ。

オープニングテーマに決定した「Fly Again!!」は、同アニメの主人公 灰原夏希の心情に寄り添い、憧れた虹色の青春をもう一度掴もうとする想いを描いた楽曲。きらめくピアノの旋律と疾走感あふれるバンドサウンドが、桜が舞う春の情景を想起させる爽やかでエモーショナルな1曲となっている。

また、同楽曲の世界観を感じさせる最新アーティスト写真も公開されている。

＜前島亜美 コメント＞

オープニングテーマ｢Fly Again!!｣を歌唱いたします、前島亜美です！『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』に携われることがとても嬉しいです。灰色だった思い出を、虹色に塗り替えていくような、希望的で、爽やかな風が吹くような楽曲になっています。｢どこまでも虹色の世界を探しに行こう｣春の桜と共に、登場人物のみんなに、作品に寄り添えたらと思います。よろしくお願いいたします！

（文＝リアルサウンド編集部）