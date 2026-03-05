ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。「最近、歳を感じた瞬間」というテーマでメールを募集したところ、リスナーからさまざまなエピソードが集まった。

とあるリスナーからは、理髪店を訪れた際のエピソードが寄せられた。



以前までは「兄ちゃん、今日はどうする？」と言われていたのが、あるときから「ご主人、今日は短めにしときますか？」という問いかけに変化したという。





理髪店で髪を切られる男性のイメージ

リスナーいわく、「“兄ちゃん”には未来や勢い、伸びしろがあるが、“ご主人”には住宅ローンや責任といったものが感じられる」そうで、メールは「そのうち、“お父さん”、さらにいくと“大将”と呼ばれる日もそう遠くはないのでは」と締めくくられていた。

このメールを受けて、マリンから「どうですか、大将」と話を振られたサマンサは、「私は“クイーン”ですから」とひと言。続けての「散髪屋さんでこういうことありますか？」という質問には、「サマンサ・アナンサはヘアサロンにしか行かない」と返答していた。

マリンの「地元では1000円カットに行く」という話には、「ほんまに？」と驚きを隠せない様子だった。

「推しと写真を撮ってもらったあとの自分の顔を見ると、『歳とったなぁー！』と感じてしまいます」というメールも寄せられた。



メールの最後に書かれていた、「サマンサさんやマリンちゃんは写真を撮られる機会も多く、素敵な写り方をされていますが、どうしたらそんなに素敵に写真に写れますか」という質問に対し、サマンサは「それは簡単です。『BeautyPlus』という写真アプリを使うんです」と回答。



「自分なりに写真の加工ができますからね」とマリンが同意すると、「そんなことまで言ってない。なんで自分で加工なんて言うの」とサマンサ。すると、マリンは即座に「加工してない、してないです！ ほかの番組では言わないことをこの番組では言っちゃうんです」と笑っていた。

ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリン

「信号を渡っていて点滅信号になったとき、あわてて駆け足で通り抜けようとしたら足が上がらず……。つまずいてこけそうになったときは歳を感じましたね」というメールには、サマンサも「私も段差がないところでつまずきます」と強く共感していた。

このほか、「体が肉の脂身を受けつけなくなった」「早く起きる回数が多くなった」といった、それぞれの体験談が寄せられた。

（文＝バンク北川 / 放送作家）



※ラジオ関西『Clip木曜日』2026年2月26日放送回より