ミモザが咲き誇る散歩道

神戸布引ハーブ園／ロープウェイで「ミモザ」が間もなく見頃を迎える。

ふわふわの黄色い花を咲かせるミモザ。園内では例年よりも早く見頃を迎えるという。約100種類のハーブを植栽展示するハーブミュージアムの周辺には、ミモザが45本植えられている。高台のデッキからは、ガラス張りのグラスハウス（温室）や神戸の街並みと一緒にミモザが撮影できる。

ふわふわで可愛いミモザの花

デッキから眺めるミモザと神戸の景色、グラスハウス（温室）

散歩道ではミモザやウメなどが見られるほか、早春の花々・植物が次々と見頃を迎えるという。野菜とハーブを混植した「家庭菜園ポタジェ」もミモザが咲く道に隣接している。

ミモザとウメ

園内では可憐なクリスマスローズも観賞できる。

可憐なクリスマスローズ

【公式】 可愛い春の訪れ「ミモザ」｜神戸布引ハーブ園／ロープウェイ｜Kobe Nunobiki Herb Gardens & Ropeway - YouTube

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ

兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3

ロープウェイの営業時間

ハーブ園の営業時間

冬（12月1日～3月19日）全日：9時30分～17時15分（上り終発16時45分） 春（3月20日～7月19日）平日：9時30分～17時15分（上り終発16時45分）土日祝：9時30分～21時00分（上り終発20時15分）冬（12月1日～3月19日）全日：10時00分～17時00分 春（3月20日～7月19日）平日：10時00分～17時00分土日祝：10時00分～20時30分

※ナイター営業時（17時00分以降）は、展望エリアのみ入園が可能



ロープウェイ乗車料+ハーブ園入園料（通常営業）

大人：往復2,000円、片道1,400円 小人（小学生・中学生）：往復1,000円、片道700円 未就学児：無料

※2026年4月1日（水）より料金を改定、詳細はホームページにて要確認