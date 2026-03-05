西野カナ、春に聴きたいラブソングをまとめた配信限定セレクションアルバムをリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

西野カナが、3月6日に『Spring Love Song Selection』を配信リリースすることが決定した。

■新曲「君のせい」をはじめ15曲を収録したセレクションアルバム

2月6日に新曲「君のせい」を配信した西野カナ。『Spring Love Song Selection』は、その「君のせい」を1曲目に、春に聴きたい西野カナのラブソングをまとめた、配信限定のセレクションアルバムとなっている。

収録曲も同時に公開となり、代表曲「トリセツ」「Darling」や、卒業ソングとしても人気の「Best Friend」など、数々のヒット曲が収録される。

『Spring Love Song Selection』の事前配信予約も受付開始。3月5日24時の配信開始まで限定で、Spotify/Apple Musicで配信予約した人に、「君のせい」ビジュアル撮影時のアナザーカットを使用したオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。

■リリース情報

2026.03.06 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Spring Love Song Selection』

＜収録曲＞

1. 君のせい

2. もしも運命の人がいるのなら

3. Darling

4. Best Friend

5. トリセツ

6. No.1

7. アイラブユー

8. あなたの好きなところ

9. SAKURA, I love you?

10. 恋する気持ち

11. if

12. With You

13. 遠くても (feat. WISE)

14. 私たち

15. Dear Bride

2026.03.18 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Special Live “Christmas Magic”』

