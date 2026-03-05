「日経225ミニ」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限28万8627枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の28万8627枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 288627( 288627)
ソシエテジェネラル証券 152059( 152059)
SBI証券 141862( 65450)
バークレイズ証券 65393( 65393)
楽天証券 76050( 50238)
松井証券 33005( 33005)
日産証券 19033( 19033)
三菱UFJeスマート 19919( 12217)
サスケハナ・ホンコン 11003( 11003)
JPモルガン証券 10129( 10129)
ビーオブエー証券 8021( 8021)
マネックス証券 6421( 6421)
ゴールドマン証券 5669( 5663)
モルガンMUFG証券 3934( 3876)
フィリップ証券 3294( 3294)
みずほ証券 2880( 2880)
インタラクティブ証券 1932( 1932)
BNPパリバ証券 1399( 1399)
ドイツ証券 897( 897)
シティグループ証券 893( 893)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4822( 4822)
バークレイズ証券 3286( 3286)
ソシエテジェネラル証券 959( 959)
SBI証券 1451( 775)
楽天証券 983( 381)
三菱UFJeスマート 338( 274)
フィリップ証券 202( 202)
JPモルガン証券 165( 165)
ドイツ証券 131( 131)
マネックス証券 113( 113)
日産証券 80( 80)
松井証券 79( 79)
インタラクティブ証券 21( 21)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 162( 162)
フィリップ証券 115( 115)
SBI証券 110( 74)
ソシエテジェネラル証券 66( 66)
JPモルガン証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 43( 31)
楽天証券 80( 28)
松井証券 20( 20)
マネックス証券 6( 6)
ドイツ証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース