「日経225ミニ」手口情報（5日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限31万3644枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の31万3644枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 313644( 313556)
ソシエテジェネラル証券 242353( 234353)
バークレイズ証券 97729( 97729)
SBI証券 128435( 60393)
楽天証券 62770( 39478)
松井証券 32964( 32964)
日産証券 31760( 31760)
JPモルガン証券 17795( 17795)
サスケハナ・ホンコン 16718( 16718)
三菱UFJeスマート 18830( 10790)
BNPパリバ証券 10095( 10095)
モルガンMUFG証券 9677( 9677)
ビーオブエー証券 9194( 9194)
マネックス証券 7135( 7135)
みずほ証券 6332( 6308)
ゴールドマン証券 6136( 6098)
野村証券 4573( 4547)
インタラクティブ証券 4020( 4020)
フィリップ証券 3226( 3226)
SMBC日興証券 2799( 2783)
東海東京証券 26( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17275( 6775)
ソシエテジェネラル証券 7535( 6535)
バークレイズ証券 5151( 5151)
SBI証券 1002( 506)
松井証券 295( 295)
フィリップ証券 270( 270)
三菱UFJeスマート 250( 214)
楽天証券 811( 193)
ドイツ証券 95( 95)
マネックス証券 82( 82)
インタラクティブ証券 82( 82)
日産証券 64( 64)
岩井コスモ証券 5( 5)
ゴールドマン証券 1003( 3)
光世証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
BNPパリバ証券 6000( 0)
UBS証券 3500( 0)
シティグループ証券 1000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 203( 203)
ソシエテジェネラル証券 174( 174)
フィリップ証券 44( 44)
SBI証券 71( 41)
楽天証券 34( 20)
松井証券 19( 19)
ドイツ証券 17( 17)
マネックス証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 39( 13)
ゴールドマン証券 8( 8)
JPモルガン証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース