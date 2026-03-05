「TOPIX先物」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万5477枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万5477枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 25477( 25477)
ソシエテジェネラル証券 18514( 18514)
バークレイズ証券 15282( 15282)
ビーオブエー証券 5073( 5073)
ゴールドマン証券 5495( 4229)
モルガンMUFG証券 3899( 3899)
JPモルガン証券 3607( 3607)
サスケハナ・ホンコン 1991( 1991)
HSBC証券 1952( 1952)
日産証券 1354( 1354)
BNPパリバ証券 1000( 1000)
シティグループ証券 983( 983)
UBS証券 838( 838)
みずほ証券 394( 394)
SBI証券 371( 319)
野村証券 192( 192)
インタラクティブ証券 126( 126)
松井証券 73( 73)
三菱UFJeスマート 144( 60)
フィリップ証券 56( 56)
三菱UFJ証券 566( 0)
SMBC日興証券 10( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 664( 664)
日産証券 628( 628)
SBI証券 337( 337)
バークレイズ証券 318( 318)
みずほ証券 310( 300)
UBS証券 268( 268)
JPモルガン証券 94( 84)
ソシエテジェネラル証券 77( 77)
野村証券 75( 75)
インタラクティブ証券 14( 14)
三菱UFJ証券 10( 10)
ゴールドマン証券 4( 4)
ドイツ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース