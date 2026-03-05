「TOPIX先物」手口情報（5日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限3万3652枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の3万3652枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 33652( 33140)
ABNクリアリン証券 34544( 32401)
バークレイズ証券 21215( 19094)
ゴールドマン証券 13914( 8687)
JPモルガン証券 13527( 8084)
モルガンMUFG証券 13181( 7696)
みずほ証券 3775( 3418)
BNPパリバ証券 5199( 2783)
SMBC日興証券 4202( 2673)
ビーオブエー証券 4511( 2553)
サスケハナ・ホンコン 1976( 1976)
野村証券 2829( 1797)
UBS証券 2709( 1637)
ドイツ証券 1783( 1360)
日産証券 1096( 1096)
シティグループ証券 2856( 1063)
SBI証券 912( 628)
大和証券 710( 446)
三菱UFJ証券 1886( 269)
広田証券 157( 157)
三菱UFJeスマート 116( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2101( 1701)
みずほ証券 1961( 1661)
モルガンMUFG証券 6519( 1089)
ゴールドマン証券 1003( 1003)
ソシエテジェネラル証券 989( 664)
野村証券 969( 569)
ドイツ証券 777( 477)
バークレイズ証券 385( 385)
UBS証券 804( 304)
BNPパリバ証券 1500( 200)
日産証券 199( 199)
SBI証券 143( 143)
JPモルガン証券 72( 72)
SMBC日興証券 299( 21)
インタラクティブ証券 19( 19)
ビーオブエー証券 1342( 17)
松井証券 6( 6)
大和証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース