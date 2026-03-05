　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7830枚だった。


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 17830(　 17700)
ソシエテジェネラル証券　　　　8706(　　8706)
バークレイズ証券　　　　　　　8665(　　8665)
JPモルガン証券　　　　　　　　2535(　　2535)
サスケハナ・ホンコン　　　　　2268(　　2268)
SBI証券　　　　　　　 　　　　3682(　　2234)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1356(　　1351)
ゴールドマン証券　　　　　　　2552(　　1326)
野村証券　　　　　　　　　　　1827(　　1291)
日産証券　　　　　　　　　　　1158(　　1158)
松井証券　　　　　　　　　　　1023(　　1023)
楽天証券　　　　　　　　　　　1656(　　1020)
ビーオブエー証券　　　　　　　1040(　　1004)
みずほ証券　　　　　　　　　　1486(　　 728)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 565(　　 565)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 547(　　 526)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 664(　　 490)
シティグループ証券　　　　　　1108(　　 458)
フィリップ証券　　　　　　　　 274(　　 274)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 435(　　 239)
大和証券　　　　　　　　　　　 102(　　　 0)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　24(　　　 0)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 8(　　　 0)


◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
バークレイズ証券　　　　　　　1869(　　1869)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1785(　　1785)
野村証券　　　　　　　　　　　 970(　　 570)
みずほ証券　　　　　　　　　　 500(　　 500)
ソシエテジェネラル証券　　　　 500(　　 500)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 518(　　 396)
日産証券　　　　　　　　　　　 244(　　 244)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 203(　　 165)
東海東京証券　　　　　　　　　 149(　　 149)
楽天証券　　　　　　　　　　　 371(　　 135)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 108(　　 108)
松井証券　　　　　　　　　　　　94(　　　94)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　82(　　　82)
JPモルガン証券　　　　　　　　　80(　　　80)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　91(　　　53)
マネックス証券　　　　　　　　　40(　　　40)
インタラクティブ証券　　　　　　36(　　　36)
ゴールドマン証券　　　　　　　 627(　　　27)
シティグループ証券　　　　　　 617(　　　17)
ビーオブエー証券　　　　　　　　15(　　　15)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

