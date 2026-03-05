「日経225先物」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万7830枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7830枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17830( 17700)
ソシエテジェネラル証券 8706( 8706)
バークレイズ証券 8665( 8665)
JPモルガン証券 2535( 2535)
サスケハナ・ホンコン 2268( 2268)
SBI証券 3682( 2234)
モルガンMUFG証券 1356( 1351)
ゴールドマン証券 2552( 1326)
野村証券 1827( 1291)
日産証券 1158( 1158)
松井証券 1023( 1023)
楽天証券 1656( 1020)
ビーオブエー証券 1040( 1004)
みずほ証券 1486( 728)
HSBC証券 565( 565)
UBS証券 547( 526)
BNPパリバ証券 664( 490)
シティグループ証券 1108( 458)
フィリップ証券 274( 274)
三菱UFJeスマート 435( 239)
大和証券 102( 0)
SMBC日興証券 24( 0)
ドイツ証券 8( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 1869( 1869)
ABNクリアリン証券 1785( 1785)
野村証券 970( 570)
みずほ証券 500( 500)
ソシエテジェネラル証券 500( 500)
SBI証券 518( 396)
日産証券 244( 244)
三菱UFJeスマート 203( 165)
東海東京証券 149( 149)
楽天証券 371( 135)
ドイツ証券 108( 108)
松井証券 94( 94)
HSBC証券 82( 82)
JPモルガン証券 80( 80)
UBS証券 91( 53)
マネックス証券 40( 40)
インタラクティブ証券 36( 36)
ゴールドマン証券 627( 27)
シティグループ証券 617( 17)
ビーオブエー証券 15( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース