「日経225先物」手口情報（5日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万3563枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3563枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23563( 21362)
ソシエテジェネラル証券 17356( 15562)
バークレイズ証券 14324( 13756)
ゴールドマン証券 6567( 4687)
野村証券 8675( 4234)
JPモルガン証券 4605( 3812)
サスケハナ・ホンコン 3030( 3030)
モルガンMUFG証券 3901( 2742)
みずほ証券 3073( 2352)
BNPパリバ証券 5169( 2161)
UBS証券 2114( 1951)
日産証券 1965( 1854)
SBI証券 3435( 1635)
ビーオブエー証券 2489( 1422)
松井証券 1115( 1115)
楽天証券 1276( 874)
ドイツ証券 866( 769)
インタラクティブ証券 639( 639)
大和証券 877( 536)
三菱UFJ証券 577( 533)
シティグループ証券 957( 0)
SMBC日興証券 393( 0)
三菱UFJeスマート 80( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3065( 1965)
バークレイズ証券 1479( 1379)
みずほ証券 1276( 1276)
JPモルガン証券 1161( 1161)
ソシエテジェネラル証券 1097( 997)
BNPパリバ証券 1116( 516)
ゴールドマン証券 514( 514)
UBS証券 500( 500)
野村証券 415( 415)
SBI証券 451( 249)
ナティクシス証券 170( 170)
日産証券 125( 125)
松井証券 110( 110)
楽天証券 188( 96)
モルガンMUFG証券 87( 87)
三菱UFJeスマート 83( 73)
ビーオブエー証券 40( 40)
ドイツ証券 534( 34)
JIA証券 24( 24)
マネックス証券 18( 18)
HSBC証券 18( 18)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース