　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3563枚だった。


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 23563(　 21362)
ソシエテジェネラル証券　　　 17356(　 15562)
バークレイズ証券　　　　　　 14324(　 13756)
ゴールドマン証券　　　　　　　6567(　　4687)
野村証券　　　　　　　　　　　8675(　　4234)
JPモルガン証券　　　　　　　　4605(　　3812)
サスケハナ・ホンコン　　　　　3030(　　3030)
モルガンMUFG証券　　　　　　　3901(　　2742)
みずほ証券　　　　　　　　　　3073(　　2352)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　5169(　　2161)
UBS証券　　　　　　　 　　　　2114(　　1951)
日産証券　　　　　　　　　　　1965(　　1854)
SBI証券　　　　　　　 　　　　3435(　　1635)
ビーオブエー証券　　　　　　　2489(　　1422)
松井証券　　　　　　　　　　　1115(　　1115)
楽天証券　　　　　　　　　　　1276(　　 874)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 866(　　 769)
インタラクティブ証券　　　　　 639(　　 639)
大和証券　　　　　　　　　　　 877(　　 536)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 577(　　 533)
シティグループ証券　　　　　　 957(　　　 0)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 393(　　　 0)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　80(　　　 0)


◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　3065(　　1965)
バークレイズ証券　　　　　　　1479(　　1379)
みずほ証券　　　　　　　　　　1276(　　1276)
JPモルガン証券　　　　　　　　1161(　　1161)
ソシエテジェネラル証券　　　　1097(　　 997)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　1116(　　 516)
ゴールドマン証券　　　　　　　 514(　　 514)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 500(　　 500)
野村証券　　　　　　　　　　　 415(　　 415)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 451(　　 249)
ナティクシス証券　　　　　　　 170(　　 170)
日産証券　　　　　　　　　　　 125(　　 125)
松井証券　　　　　　　　　　　 110(　　 110)
楽天証券　　　　　　　　　　　 188(　　　96)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　87(　　　87)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　83(　　　73)
ビーオブエー証券　　　　　　　　40(　　　40)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 534(　　　34)
JIA証券　　　　　　　 　　　　　24(　　　24)
マネックス証券　　　　　　　　　18(　　　18)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　18(　　　18)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース