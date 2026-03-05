大沢あかね、“バッサリ”カットの新ヘア披露 イメチェン姿に反響「めちゃくちゃかわいいです!!」「バッサリ切ってるー」
タレントの大沢あかね（40）が4日、自身のインスタグラムを更新。バッサリとカットした新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「めちゃくちゃかわいい」“バッサリ”カットの新ヘアを披露した大沢あかね
大沢は「春が来る気がして髪を切ったけど、、全然、来ませんやん」とつづり、ショートボブ風の新ヘアを披露。落ち着いたブラウンカラーのヘアスタイルでほほ笑む写真などを公開した。
この姿に、「めちゃくちゃかわいいです!!」「バッサリ切ってるー」「短髪もとてもよく似合います」「髪色が春」など、イメージチェンジを絶賛する声が寄せられている。
