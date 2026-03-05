浜田雅功＆唐沢寿明、大阪・十三で2ショット “しょんべん横丁”の居酒屋に驚き
俳優の唐沢寿明が7日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。ダウンタウンの浜田雅功と大阪でロケを行う。
【動画】「なんでこんなに上手いん？」浜田雅功も驚くヌンチャク技を披露する唐沢寿明
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、圧倒的な存在感と演技力で日本のエンターテインメント界を牽引し続ける俳優の唐沢寿明。
今回は下町生まれ＆同い年の2人が大阪屈指の下町“十三”を舞台に「下町生まれの同級生コンビが十三に上陸！この町来たならココ行っとけ！地元の人のガチリクエスト〜！」と題し、地元の人＝“地元民（じもみん）”からお便りをもらい、オススメを巡る。
まず地元民からおすすめされて向かったのは、戦後の闇市発祥の「しょんべん横丁」。ディープな居酒屋が並ぶ飲食店街だが、この通りに卵料理に特化した“おしゃれ居酒屋”があるという。お店の名物である半熟卵ポテサラを注文するが、居酒屋にしてはおしゃれすぎる盛り付けに2人は「これポテサラじゃないよね」、「おしゃれすぎる！」と驚きを隠せない。
店主が「ぜひ料理の写真を撮ってください」と促すが、「僕たちは黒電話しかなかった世代で、スマホで写真を撮ろうという意識がない」、「写真じゃなくて目に焼きつける」と、昭和世代ならではのおじさんすぎるスマホ論争が勃発。文句を言いながらおしゃれポテサラを食べた2人の感想は。
【動画】「なんでこんなに上手いん？」浜田雅功も驚くヌンチャク技を披露する唐沢寿明
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、圧倒的な存在感と演技力で日本のエンターテインメント界を牽引し続ける俳優の唐沢寿明。
今回は下町生まれ＆同い年の2人が大阪屈指の下町“十三”を舞台に「下町生まれの同級生コンビが十三に上陸！この町来たならココ行っとけ！地元の人のガチリクエスト〜！」と題し、地元の人＝“地元民（じもみん）”からお便りをもらい、オススメを巡る。
店主が「ぜひ料理の写真を撮ってください」と促すが、「僕たちは黒電話しかなかった世代で、スマホで写真を撮ろうという意識がない」、「写真じゃなくて目に焼きつける」と、昭和世代ならではのおじさんすぎるスマホ論争が勃発。文句を言いながらおしゃれポテサラを食べた2人の感想は。