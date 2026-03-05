HANA、“おやゆび姫”の世界を表現 シナリオを脱ぎ捨て“HANA”らしさ全開
7人組ガールズグループ・HANAが、27日発売の雑誌『NYLON JAPAN 2026年5月号』（カエルム）のWカバーを飾る。
【別表紙カット】圧倒的なオーラを放つHANA
HANAは名物企画「BE YOURSELF（自分らしくなれるビューティ）」に登場する。ビューティブランド・NARSと共鳴し、ビューティストーリーを描く。
今回描かれるのは、小さな頃に誰もが胸を躍らせた“おやゆび姫”の世界を洗練された輝きとともに現代へとアップデートした新時代のファンタジー。深い森の奥で「歌いたい！」という剥き出しの衝動を秘めていた一輪の“つぼみたち”が、世界との摩擦や葛藤という“棘”を気高い鎧に変え、自ら発光する“光の源（スター）”へと君臨するまでを描く。
そのドラマチックな進化を支えるのは、NARSの革新的な新作アイテム。おとぎ話のその先へ。決められたシナリオを脱ぎ捨て、自らの足で一歩を踏み出したHANAが放つ圧倒的な存在感と、伝説へと変わる覚醒の瞬間を収める。
