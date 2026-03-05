『ぬ〜べ〜』約束のレクイエム初アニメ化！秋山恵役は若山詩音 第23話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第23話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。11放送の第23話は初アニメ化となる「約束のレクイエム」で、作中に登場する秋山恵役は若山詩音が担当する。
【画像】めっちゃ可愛い！ぬ〜べ〜と笑う秋山恵 公開された場面カット
第23話「約束のレクイエム」は、ぬ〜べ〜宛に届いた一通の手紙、盗み見たその文面はどう見てもラブレター？ 手紙に書かれた約束の日、ぬ〜べ〜にこっそりついていった生徒たち。たどり着いた海辺の公園にいたのは、かつての教え子・秋山恵だった。
教育実習生時代のぬ〜べ〜、霊能力教師の最初の一歩とは。そしてぬ〜べ〜が恵と交わした「約束」とは…。ぬ〜べ〜のかつての教え子・恵の物語が描かれる。
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』にて連載された漫画が原作で、鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと「ぬ〜べ〜」が、生徒を守るため妖怪や悪霊など怪奇現象と闘う姿を描いた学園ヒーローアクション作品。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。第1クールが2025年7月〜9月にかけて放送された。
【画像】めっちゃ可愛い！ぬ〜べ〜と笑う秋山恵 公開された場面カット
第23話「約束のレクイエム」は、ぬ〜べ〜宛に届いた一通の手紙、盗み見たその文面はどう見てもラブレター？ 手紙に書かれた約束の日、ぬ〜べ〜にこっそりついていった生徒たち。たどり着いた海辺の公園にいたのは、かつての教え子・秋山恵だった。
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』にて連載された漫画が原作で、鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと「ぬ〜べ〜」が、生徒を守るため妖怪や悪霊など怪奇現象と闘う姿を描いた学園ヒーローアクション作品。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。第1クールが2025年7月〜9月にかけて放送された。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優