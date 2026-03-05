『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』7月2日から連続2クール メインPV＆ビジュアル公開
テレビアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』が、7月2日よりTBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて、連続2クールで全国同時放送されることが発表された。あわせて、第1クールのメインPVとメインビジュアルが公開された。
【画像】すごい表情！『追放された転生重騎士』メインPV場面カット
本作は、「小説家になろう」で連載され年間総合ランキング1位を獲得した『大ハズレだと追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』をコミカライズし改題した同名漫画が原作。22年2月から講談社『ヤンマガWEB』にて連載開始され、現在は本誌にて連載しており、GoHands制作でアニメ化となる。
メインビジュアルには、エルマ、ルーチェ、マリスの3人が躍動感あふれる姿で描かれている。重騎士の装備である大きなランスと盾を構え、険しい表情でマリスと対峙するエルマ。その後方には、共に戦うパートナー・ルーチェの姿が。対するマリスは、狂気に満ちた笑みを浮かべながら刀を振りかざしエルマへ襲いかかる様子が描かれ、その緊迫した瞬間を切り取った本ビジュアルは、一触即発のスリルを感じさせる。
＜重騎士＞として、生前の知識を活用しながらこの世界の攻略に挑むエルマ。彼とパーティーを組むこととなったルーチェ。そして2人の前に立ちはだかるマリス。三者が織りなす壮絶なバトルを予感させる。
メインPVでは、GoHandsによる圧倒的な映像クオリティとダイナミックなカメラワークで広がりのある街並みが映し出される。壮大な音楽と相まって、まるで作品の世界へ迷い込んだかのような没入感を体験できる。＜マジックワールド＞へ転生し、“最強”を目指してモンスターに立ち向かうエルマの姿や、華麗に武器を操るルーチェ、そして不穏な笑みと禍々しいオーラを纏うマリスの存在は、映像全体に鋭い緊張感をもたらしている。
さらに、エルマがルーチェにパーティー加入を懇願し、最強パーティーが誕生する瞬間や、息のあった連携で次々とモンスターを薙ぎ倒す”無双“シーンも見どころのひとつ。爽快感と緊張感が交差する本PVは、エルマたちが繰り広げる壮大なアドベンチャーの開幕を力強く告げる。
