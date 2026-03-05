パドレスのダルビッシュ有投手（39）が、5日配信のネットフリックス・ジャパンの公式YouTube動画に出演し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた侍ジャパンのアドバイザーとしてキャンプ参加した経緯について語った。

昨年11月に右肘手術を受け、今回は登板できなかったが、2月から始まったチームの宮崎キャンプに参加。井端弘和監督からの要望があったという。

「トミー・ジョン手術を受けたのが10月29日で、28日にダラスに飛ぶ飛行機に乗る前にお電話させていただいて、誘っていただきましたけれども、“手術があるのでいけません”ということをお伝えして」

すると、井端監督からは別のオファーがあったという。「その時に“コーチの枠を1枠空けてるので、ぜひコーチとして来てもらえないか”という話をいただいたのが、最初でした」。結局、「そこからいろいろ考えて、フルタイムでのコーチという要請はお受けすることができなかったんですが、“宮崎に関しては行けます”という感じで返答して」と説明した。

一旦チームを離れて渡米しており、東京ラウンドでチームには帯同しないが、米国での準々決勝以降で再合流を目指す。「向こうで5人子供いますし。妻も家族を見ている状態なので、一度自分が戻ってやらなきゃいけない仕事をやった上で、東京ラウンドを遠くで…じゃないですけど見て、マイアミにみんなが来た時に、また見に行けたらなっていう」と願望を口にした。