嵐の最新シングル「Five」が、3月4日付のオリコンデイリーストリーミングランキングとオリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングで同時1位を獲得しました。



【写真を見る】【 嵐 】 新曲「Five」でオリコン2冠 初日320万再生でBTS超えの歴代最高記録を更新





「Five」は3月4日に配信開始され、初日で320.9万回（3,208,857回）の再生数を記録。これは配信開始日初日の再生数としてオリコン史上最高の記録となりました。また、デジタルシングルランキングでも7.4万ダウンロード（74,255DL）で1位に輝いています。

今回の記録は、嵐にとってもデイリー再生数、デイリーダウンロード数ともに自己最高となりました。これまでの自己最高は、デイリー再生数が2020年9月19日付の「Whenever You Call」で984,512回、デイリーダウンロード数が2019年12月20日付の「A-RA-SHI:Reborn」で55,583ダウンロードでした。

配信開始日初日の再生数記録では、今回の嵐「Five」が320.9万回で1位、2位がBTSの「Film out」で286.2万回（2021年4月2日配信開始）、3位が同じくBTSの「Butter」で255.2万回（2021年5月21日配信開始）となっています。







記録的なロケットスタートを切った本作ですが、さらなる注目は今夜に集まっています。本日3月5日21時には、嵐公式YouTubeチャンネルにて同曲のミュージックビデオ（MV）がプレミア公開される予定です。5人が揃う姿への期待感とともに、さらなる記録更新に大きな注目が集まっています。



