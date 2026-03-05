俳優の風間俊介（42）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。超大物劇作家の驚きの舞台演出を振り返った。

風間はせりふがなかなか覚えられず、本番でピンチになったことがあるかとの質問に、あると回答。「これちょっとイレギュラーなんですけど、つかこうへいさんと一緒に舞台をやらせてもらって」と切り出した。

2010年に他界したつかさん作・演出の舞台「蒲田行進曲」に出演した当時について「つかさん本番が始まっても、せりふをガンガン変えるんですよ。本番中に」と舞台袖で急にせりふが変わるとぶっちゃけた。

「いきなり出ていって、せりふを違うこと言っていたら、役者たちはみんな戸惑いながら一生懸命やるから、また新しいものが生まれるんです」と風間。「めちゃくちゃせりふを言われて、はい、はい、はいって言って出て行くから、凄い危ういところを取りにいくんですよ」と振り返った。

共演者も変更を知らないため、自身が演じている時も、共演者が「全然知らないことをやり始める」こともあったと回顧。「そのせりふが危うい（状態）で本番をやるっていうのは体験したことはありますね」と続けた。

つかさんが変更点を話している間に出番が来てしまい「あとはお前の感じでやれ」と言われて送り出されたこともあるとした。

MCの「ハライチ」澤部佑は「それで出ていって、出てこなかったらさ、せりふ、言っちゃいそうだよね、“いや、あの今これつかさんから…”って」と冗談めかして想像して笑わせた。